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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль и Данилов подтвердили, что в собственность Украины отчуждены акции пяти стратегически важных предприятий

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение было принято 5 ноября
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение было принято 5 ноября
Фото: motorsich.com

Акции пяти стратегически важных предприятий принудительно отчуждены в собственность Украины. Решение было принято по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего, сообщил 7 ноября в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что речь идет о предприятиях ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ". Шмыгаль заявил, что продукция этих предприятий критически необходима для Вооруженных сил Украины и энергетического сектора.

"Они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время. Уже работавшие предприятия получат больше заказов и больше гарантий от государства относительно производства продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет возобновлена. Сотрудники вернутся к производственному процессу",  заявил он.

По словам секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, решение было принято 5 ноября во время заседания ставки в соответствии с законами Украины от 6 декабря 1991 года №1932 "Об обороне Украины" и 12 мая 2015 года №389 "О правовом режиме военного положения" в связи с военной необходимостью, согласно закону Украины от 17 мая 2012 года №4765 "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда завершится действие военного положения в Украине. Также он подчеркнул, что украинская власть имеет право принимать такие решения "для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения".

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Контекст:

7 ноября "Экономическая правда" сообщила со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также среди миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта", что 6 ноября было принято решение о принудительном отчуждении в собственность Украины акций "Укрнафты", "Укртатнафты", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор". На сайте комиссии в рубрике "Документы" было указано принятое решение, однако содержание документа отсутствовало.

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал в Telegram документ, который он назвал скан-копией решения Нацкомиссии. Номер решения совпадал с указанным на сайте организации.

Теги: Украина, война, СНБО, Укрнафта, оборона, Укртатнафта, Мотор Січ, акции, закон, война России против Украины, активы, безопасность, власть, имущество, Денис Шмыгаль, АвтоКрАЗ
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