Шмыгаль и Данилов подтвердили, что в собственность Украины отчуждены акции пяти стратегически важных предприятий

Премьер отметил, что речь идет о предприятиях ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запоріжтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ". Шмыгаль заявил, что продукция этих предприятий критически необходима для Вооруженных сил Украины и энергетического сектора.

"Они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время. Уже работавшие предприятия получат больше заказов и больше гарантий от государства относительно производства продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет возобновлена. Сотрудники вернутся к производственному процессу", – заявил он.

По словам секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, решение было принято 5 ноября во время заседания ставки в соответствии с законами Украины от 6 декабря 1991 года №1932 "Об обороне Украины" и 12 мая 2015 года №389 "О правовом режиме военного положения" в связи с военной необходимостью, согласно закону Украины от 17 мая 2012 года №4765 "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда завершится действие военного положения в Украине. Также он подчеркнул, что украинская власть имеет право принимать такие решения "для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения".