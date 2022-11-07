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"Укрнафта", почти наполовину принадлежавшая Коломойскому, а также "Мотор Січ" и еще несколько стратегических предприятий переходят в госсобственность – СМИ

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Переданная государству "Укрнафта" крупнейшая нефтедобывающая компания в стране
Переданная государству "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания в стране
Фото: Укрнафта / Facebook

Несколько стратегических компаний Украины, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства. Об этом 7 ноября сообщила "Экономическая правда", со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также среди миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта".

По их данным, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Січ", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом, регулятор санкционировал переход, списание акций предприятий со счетов частных лиц в собственность государства, говорится в сообщении.

На сайте комиссии в рубрике "Документы" указано принятое решение от 6 ноября "Об обеспечении проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций, эмитентами которых являются ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Січ", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор". Но содержание документа отсутствует.

"Экономическая правда" отмечает, что "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Фирмам, связанным с Коломойским, принадлежит около 42% ее акций. Государству в лице НАК "Нафтогаз" принадлежат 50% плюс одна акция. Владельцами остальной доли являются миноритарные акционеры.

В "Укртатнафті" Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым владеют около 60% акций. Остальные также принадлежат "Нафтогазу". Главным активом "Укртатнафти" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы, пишет издание.

До недавнего времени владельцем "Мотор Січі" был Вячеслав Богуслаев. В октябре он был арестован по обвинению в государственной измене. В 2016 году он продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности, по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Січі" были заблокированы, а впоследствии – арестованы.

Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.

"Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.

Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам, замечают журналисты.

Теги: Игорь Коломойский, Укрнафта, Укртатнафта, Константин Жеваго, Мотор Січ, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Вячеслав Богуслаев, АвтоКрАЗ, НКЦБФР
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