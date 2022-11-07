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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону – Шмыгаль

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Шмыгаль: Изменений в работе предприятий не произойдет, будет больший заказ
Шмыгаль: Изменений в работе предприятий не произойдет, будет больший заказ
Фото: kmu.gov.ua

ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ", которые были переданы государству, будут работать на оборону и экономику. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 7 ноября на брифинге, запись которого опубликована в Fаcebook главы правительства.

"Предприятия стратегически важные, производят продукцию, которая критически необходима для потребностей наших вооруженных сил, нашей армии, а также энергетического сектора, который сегодня находится под защитой Вооруженных сил Украины. Эти предприятия должна работать "24 на 7" для обороны государства", – сказал он.

По словам премьера, речь идет о части стратегии перевода экономики Украины на военные рельсы.

"Эти предприятия – которые работают – продолжат работать. Хочу заверить коллективы работающих предприятий, что никаких изменений в работе предприятий не произойдет, будет только больший заказ, будет больше гарантий от государства относительно работы и производства вашей продукции", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что неработающие сейчас предприятия из этой пятерки возобновят работу.

"Мы нуждаемся в продукции этих предприятий, работа этих предприятий будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе, и технический потенциал этих предприятий будет использоваться абсолютно полностью с точки зрения интеграции в экономику на военных рельсах. [...] Коллективы могут чувствовать себя уверенно с точки зрения обеспечения работой", – объяснил премьер.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на изъятых в пользу государства предприятиях уже прошли собрания акционеров и были сформированы наблюдательные советы, которые назначат менеджмент.

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, экономика, правительство, военные, Укрнафта, оборона, военное положение, Укртатнафта, Мотор Січ, война России против Украины, имущество, премьер-министр, Денис Шмыгаль, брифинг, АвтоКрАЗ
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