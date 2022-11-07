Пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону – Шмыгаль

Шмыгаль: Изменений в работе предприятий не произойдет, будет больший заказ Фото: kmu.gov.ua

"Предприятия стратегически важные, производят продукцию, которая критически необходима для потребностей наших вооруженных сил, нашей армии, а также энергетического сектора, который сегодня находится под защитой Вооруженных сил Украины. Эти предприятия должна работать "24 на 7" для обороны государства", – сказал он.

По словам премьера, речь идет о части стратегии перевода экономики Украины на военные рельсы.

"Эти предприятия – которые работают – продолжат работать. Хочу заверить коллективы работающих предприятий, что никаких изменений в работе предприятий не произойдет, будет только больший заказ, будет больше гарантий от государства относительно работы и производства вашей продукции", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что неработающие сейчас предприятия из этой пятерки возобновят работу.

"Мы нуждаемся в продукции этих предприятий, работа этих предприятий будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе, и технический потенциал этих предприятий будет использоваться абсолютно полностью с точки зрения интеграции в экономику на военных рельсах. [...] Коллективы могут чувствовать себя уверенно с точки зрения обеспечения работой", – объяснил премьер.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на изъятых в пользу государства предприятиях уже прошли собрания акционеров и были сформированы наблюдательные советы, которые назначат менеджмент.