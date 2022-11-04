Власти обновили правила бронирования от мобилизации работников важных предприятий в Украине

Обновленные правила бронирования работников позволят сохранить кадровый потенциал предприятий, которые критически важны для функционирования экономики, отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно разработанным Министерством экономики и принятым изменениям, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

Правительство должно в кратчайшие сроки привести свои нормативно-правовые акты и обеспечить приведение министерствами и другими органами исполнительной власти их актов в соответствие с Законом.

Принятое решение вступит в силу после подписи президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.