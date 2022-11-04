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Власти обновили правила бронирования от мобилизации работников важных предприятий в Украине

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и целом правительственный проект изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщает Министерство экономики Украины 4 ноября.

Обновленные правила бронирования работников позволят сохранить кадровый потенциал предприятий, которые критически важны для функционирования экономики, отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно разработанным Министерством экономики и принятым изменениям, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения этих задач;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение таких предприятий, устанавливаются Кабинетом Министров;
  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования.

Правительство должно в кратчайшие сроки привести свои нормативно-правовые акты и обеспечить приведение министерствами и другими органами исполнительной власти их актов в соответствие с Законом.

Принятое решение вступит в силу после подписи президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

Теги: мобилизация, Министерство экономики, призыв, военное положение, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Юлия Свириденко
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