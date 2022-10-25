ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам". Киевский военком рассказал о ходе мобилизации в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ испытывают и будут испытывать необходимость в новых бойцах, поэтому мобилизация в Украине не прекращается
ВСУ испытывают и будут испытывать необходимость в новых бойцах, поэтому мобилизация в Украине не прекращается
Фото: president.gov.ua

В Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному. Об этом начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал в интервью ТСН.ua, опубликованном 25 октября.

Максимов надеется, что в 2023 году Украину ждет победа и уничтожение всех врагов. В то же время он прогнозирует, что и в следующем году будут проводить мобилизационные мероприятия, поскольку пока Украина сражается, должно быть гарантировано наличие личного состава не только для обороны, но и для наступления.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать... Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", – сказал он.

Максимов также утверждает, что не существует запретов на место вручения повесток.

"Нет запретов на место вручения повесток. Ни одного. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу, или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об оповещении путем вручения повестки. Все", – уточнил он.

В ходе всеобщей мобилизации, напомнил Максимов, может быть призван любой годный к службе военнообязанный.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто является военнообязанным", – сказал он.

Максимов добавил, что мобилизовать человека телефонным звонком невозможно, а уведомить – могут.

"Уведомить по телефону – такое допускается, но сам призыв – это юридическая процедура. Это решение начальника ТЦК, оформляемое соответствующим приказом. То есть медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и призыв", – сказал военком.

Он напомнил, что после получения повестки военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений.

"То есть фамилия, имя, отчество, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, специальность, место работы, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации. Если выясняется, что отсрочки нет, обязательно проводится медицинское освидетельствование. Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документами, то направляется к семейному врачу. Тот, в свою очередь, направляет к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения гражданин признается либо годным, либо негодным, либо ограниченно годным к службе", – рассказал военком.

Он признал, что в первые недели мобилизации в Украине имели место ситуации, когда в военкоматах не всегда учитывалась военная специальность новобранцев.

"Так было на начальном этапе войны, и это понятно. Танкист брал в руки автомат и был как пехотинец, десантник мог попасть в танковые войска. Но уже в конце марта комплектование было таким, каким должно было быть", – заверил военком.

Он добавил, что среди желающих избежать мобилизации были и такие, кто был готов дать взятку прямо в военкомате.

"Предлагали [взятки]. Но надо понимать, что в Украине есть выжженные деревни, изнасилованные женщины, убитые дети. Поэтому сначала тех, кто предлагал, извините, просто посылали прямым текстом", – заключил Максимов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

Теги: Россия, Киев, Украина, оккупация, мобилизация, военкомат, военное положение, Алексей Резников, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, мужчины, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя G
Алеся БАЦМАН
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи Mirror
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (164496)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (147675)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (123256)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (119904)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (65569) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (46912)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (39368)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (36515)
 
 
 
 