"Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам". Киевский военком рассказал о ходе мобилизации в Украине

ВСУ испытывают и будут испытывать необходимость в новых бойцах, поэтому мобилизация в Украине не прекращается Фото: president.gov.ua

Максимов надеется, что в 2023 году Украину ждет победа и уничтожение всех врагов. В то же время он прогнозирует, что и в следующем году будут проводить мобилизационные мероприятия, поскольку пока Украина сражается, должно быть гарантировано наличие личного состава не только для обороны, но и для наступления.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать... Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", – сказал он.

Максимов также утверждает, что не существует запретов на место вручения повесток.

"Нет запретов на место вручения повесток. Ни одного. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу, или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об оповещении путем вручения повестки. Все", – уточнил он.

В ходе всеобщей мобилизации, напомнил Максимов, может быть призван любой годный к службе военнообязанный.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто является военнообязанным", – сказал он.

Максимов добавил, что мобилизовать человека телефонным звонком невозможно, а уведомить – могут.

"Уведомить по телефону – такое допускается, но сам призыв – это юридическая процедура. Это решение начальника ТЦК, оформляемое соответствующим приказом. То есть медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и призыв", – сказал военком.

Он напомнил, что после получения повестки военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений.

"То есть фамилия, имя, отчество, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, специальность, место работы, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации. Если выясняется, что отсрочки нет, обязательно проводится медицинское освидетельствование. Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документами, то направляется к семейному врачу. Тот, в свою очередь, направляет к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения гражданин признается либо годным, либо негодным, либо ограниченно годным к службе", – рассказал военком.

Он признал, что в первые недели мобилизации в Украине имели место ситуации, когда в военкоматах не всегда учитывалась военная специальность новобранцев.

"Так было на начальном этапе войны, и это понятно. Танкист брал в руки автомат и был как пехотинец, десантник мог попасть в танковые войска. Но уже в конце марта комплектование было таким, каким должно было быть", – заверил военком.

Он добавил, что среди желающих избежать мобилизации были и такие, кто был готов дать взятку прямо в военкомате.

"Предлагали [взятки]. Но надо понимать, что в Украине есть выжженные деревни, изнасилованные женщины, убитые дети. Поэтому сначала тех, кто предлагал, извините, просто посылали прямым текстом", – заключил Максимов.