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В Украине отменили призыв на срочную службу во время военного положения

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Во время военного положения срочный призыв в Украине не буде действовать
Во время военного положения срочный призыв в Украине не буде действовать
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 18 октября принял за основу и в целом законопроект №8109, который касается особенностей призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения. Об этом говорится на сайте Рады.

Законопроект поддержали 318 депутатов.

Согласно пояснительной записке (.docx) к законопроекту, во время действия военного положения отменяется призыв на срочную военную службу.

Кроме того, призывные комиссии создаются для рассмотрения следующих вопросов:

  • организации медицинского осмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на учет военнообязанных или исключения из учета;
  • направления призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

После полномасштабного вторжения и объявления мобилизации Зеленский отменил как весенний, так и осенний призывы в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, призыв, военное положение, законопроект
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