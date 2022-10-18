В Украине отменили призыв на срочную службу во время военного положения

Законопроект поддержали 318 депутатов.
Согласно пояснительной записке (.docx) к законопроекту, во время действия военного положения отменяется призыв на срочную военную службу.
Кроме того, призывные комиссии создаются для рассмотрения следующих вопросов:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
После полномасштабного вторжения и объявления мобилизации Зеленский отменил как весенний, так и осенний призывы в Украине.