В Украине отменили призыв на срочную службу во время военного положения

Законопроект поддержали 318 депутатов.

Согласно пояснительной записке (.docx) к законопроекту, во время действия военного положения отменяется призыв на срочную военную службу.

Кроме того, призывные комиссии создаются для рассмотрения следующих вопросов:

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

После полномасштабного вторжения и объявления мобилизации Зеленский отменил как весенний, так и осенний призывы в Украине.