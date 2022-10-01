Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию

Документ вносит изменения в указ президента от 29 декабря 2021 года №687/2021, в котором обозначены сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.

Новый указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва на срочную военную службу в октябре – ноябре.

Кроме того, согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Таким образом, срочники, которые отслужили установленные сроки и находятся в составе военных подразделений, не могут быть уволены в запас, поскольку сроки демобилизации в настоящее время не установлены.

Таким же образом президент отменил в этом году и весенний призыв.