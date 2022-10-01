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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию

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Зеленский отменил очередной призыв на срочную службу
Зеленский отменил очередной призыв на срочную службу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ об отмене осеннего призыва. Указ №678/2022 опубликован на сайте главы государства.

Документ вносит изменения в указ президента от 29 декабря 2021 года №687/2021, в котором обозначены сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году. 

Новый указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва на срочную военную службу в октябре – ноябре.

Кроме того, согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Таким образом, срочники, которые отслужили установленные сроки и находятся в составе военных подразделений, не могут быть уволены в запас, поскольку сроки демобилизации в настоящее время не установлены.

Таким же образом президент отменил в этом году и весенний призыв.

Контекст:

О том, что призыв на срочную службу в украинскую армию в ближайшее время проводиться не будет, сообщал 7 апреля Генштаб ВСУ. В ведомстве напомнили, что в связи с военной агрессией Российской Федерации указом президента Украины от 24 февраля 2022 года в государстве объявлена всеобщая мобилизация и армию пополняют за счет военнообязанных и резервистов.

Теги: армия, военные, мобилизация, призыв, демобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий
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