Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию

Документ вносит изменения в указ президента от 29 декабря 2021 года №687/2021, в котором обозначены сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.
Новый указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва на срочную военную службу в октябре – ноябре.
Кроме того, согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
Таким образом, срочники, которые отслужили установленные сроки и находятся в составе военных подразделений, не могут быть уволены в запас, поскольку сроки демобилизации в настоящее время не установлены.
Таким же образом президент отменил в этом году и весенний призыв.
О том, что призыв на срочную службу в украинскую армию в ближайшее время проводиться не будет, сообщал 7 апреля Генштаб ВСУ. В ведомстве напомнили, что в связи с военной агрессией Российской Федерации указом президента Украины от 24 февраля 2022 года в государстве объявлена всеобщая мобилизация и армию пополняют за счет военнообязанных и резервистов.