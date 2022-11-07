ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский прокомментировал передачу в собственность государства пяти стратегических предприятий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский считает переход пяти стратегических предприятий в госсобственность на время военного положения правильным шагом
Зеленский считает переход пяти стратегических предприятий в госсобственность на время военного положения правильным шагом
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 ноября в Telegram, что отчуждение на период военного времени акций ОАО "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ" и АО "Мотор Січ" в собственность государства предпринимается согласно действующим в стране законам.

Зеленский подтвердил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего было принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным", – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что такие шаги, необходимые для Украинского государства в условиях войны, помогут обеспечивать насущные потребности сектора обороны.

"В эти трудные времена мы должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", – подытожил глава государства.

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

Теги: Украина, Укрнафта, оборона, Укртатнафта, Мотор Січ, акции, Владимир Зеленский, закон, российская агрессия, война России против Украины, активы, президент, безопасность, имущество, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, АвтоКрАЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летней Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летней Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" Hollywood Reporter
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" – Hollywood Reporter
"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук
"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук
"Так выглядит "Мисс осень 2022". Каменских показала лицо вблизи
"Так выглядит "Мисс осень – 2022". Каменских показала лицо вблизи
Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото
Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (127437)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (126220)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (54069)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (47149)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (46723)
6
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42942)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (39468)
8
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (39239)
 
 
 
 