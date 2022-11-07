Зеленский прокомментировал передачу в собственность государства пяти стратегических предприятий

Зеленский подтвердил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего было принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным", – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что такие шаги, необходимые для Украинского государства в условиях войны, помогут обеспечивать насущные потребности сектора обороны.

"В эти трудные времена мы должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", – подытожил глава государства.

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.