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Госбюджет Украины рассчитан на финансирование боевых действий на протяжении всего 2023 года – Марченко

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Марченко: Если нам нужно будет воевать год, то мы должны это учитывать
Марченко: Если нам нужно будет воевать год, то мы должны это учитывать
Фото: mof.gov.ua

Государственный бюджет Украины на 2023 год готовился с учетом того, что война против российских оккупантов будет продолжаться весь следующий год. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 ноября.

"Мы считаем, что в следующем году Россия будет продолжать войну против Украины, и нам нужны средства для продолжения военной кампании на весь год. [...] Мы не строим ни ожиданий каких-либо, ни иллюзий. Мы кампанию должны финансировать весь год", – сказал он.

Министр отметил, что в случае, если ситуация поменяется, средства можно будет направить на восстановление Украины.

"Если же нам нужно будет воевать год, то мы должны это учитывать и закладывать соответствующий финансовый ресурс на год", – объяснил Марченко.

Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год 3 ноября 2022-го, за проголосовали 295 депутатов, никто не был против.

Ожидается, что доходы госбюджета будут соответствовать 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Предельный размер дефицита составляет 1,3 млрд грн, или 20,6% прогнозированного ВВП, уточнила пресс-служба партии "Слуга народа".

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета Украины на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, госбюджет, война, бюджет, дефицит, доходы, закон, законопроект, финансирование, Сергей Марченко, Минфин, восстановление
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