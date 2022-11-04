Госбюджет Украины рассчитан на финансирование боевых действий на протяжении всего 2023 года – Марченко

Марченко: Если нам нужно будет воевать год, то мы должны это учитывать Фото: mof.gov.ua

"Мы считаем, что в следующем году Россия будет продолжать войну против Украины, и нам нужны средства для продолжения военной кампании на весь год. [...] Мы не строим ни ожиданий каких-либо, ни иллюзий. Мы кампанию должны финансировать весь год", – сказал он.

Министр отметил, что в случае, если ситуация поменяется, средства можно будет направить на восстановление Украины.

"Если же нам нужно будет воевать год, то мы должны это учитывать и закладывать соответствующий финансовый ресурс на год", – объяснил Марченко.

Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год 3 ноября 2022-го, за проголосовали 295 депутатов, никто не был против.

Ожидается, что доходы госбюджета будут соответствовать 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Предельный размер дефицита составляет 1,3 млрд грн, или 20,6% прогнозированного ВВП, уточнила пресс-служба партии "Слуга народа".