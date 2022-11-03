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Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2023 год – нардеп

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За проголосовали 295 депутатов
За проголосовали 295 депутатов
Фото: Железный нардеп / Telegram

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2023 год. Об этом первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк 3 ноября сообщил в Telegram.

По его словам, парламент принял проект основного финансового документа страны во втором чтении и в целом.

За проголосовали 295 депутатов, воздержались – 35, никто из депутатов не был против.

Железняк отметил, что это рекорд по самому раннему принятию бюджета в современной истории Украины.

"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный дефицит в размере $38 млрд", – добавил нардеп.

Опубликованный на сайте парламента проект закона №8000 устанавливает доходы госбюджета в сумме 1 трлн 329,3 млрд грн, а расходы – 2 трлн 580,7 млрд грн. Предельный размер дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд грн.

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6 трлн 279,3 млрд грн. Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 3,2%.

Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0%.

Курс доллара, заложенный в бюджет на 2023 год, составляет 42,2 грн за доллар в среднем за год.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, дефицит, Ярослав Железняк
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