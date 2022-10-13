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Голосование за законопроект о бюджете на 2023 год переносится на начало ноября – Железняк

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По словам Ярослава Железняка, голосование за законопроект переносится на начало ноября
По словам Ярослава Железняка, голосование за законопроект переносится на начало ноября
Фото: depositphotos.com

Голосование за законопроект о государственном бюджете Украины на 2023 год переносится. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, голосование переносится с третьей недели октября на начало ноября.

"Формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем мечтающим поторговаться за голоса  забудьте, их хватает", – написал нардеп.

Железняк объяснил, что задержка связана с дополнительной работой с партнерами Украины, которые будут финансировать "половину этого бюджета".

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, бюджет, депутаты, закон, законопроект, голосование, финансирование, Ярослав Железняк, нардеп
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