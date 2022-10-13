Голосование за законопроект о бюджете на 2023 год переносится на начало ноября – Железняк

По его словам, голосование переносится с третьей недели октября на начало ноября.
"Формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем мечтающим поторговаться за голоса – забудьте, их хватает", – написал нардеп.
Железняк объяснил, что задержка связана с дополнительной работой с партнерами Украины, которые будут финансировать "половину этого бюджета".
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.
13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.