Голосование за законопроект о бюджете на 2023 год переносится на начало ноября – Железняк

По словам Ярослава Железняка, голосование за законопроект переносится на начало ноября Фото: depositphotos.com

По его словам, голосование переносится с третьей недели октября на начало ноября.

"Формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем мечтающим поторговаться за голоса – забудьте, их хватает", – написал нардеп.

Железняк объяснил, что задержка связана с дополнительной работой с партнерами Украины, которые будут финансировать "половину этого бюджета".