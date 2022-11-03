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ЕС уже предоставил Украине €22 млрд помощи – Боррель

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Украина получила &euro;3 млрд из Европейского фонда мира и &euro;19 млрд из ЕС и государств-членов
Украина получила €3 млрд из Европейского фонда мира и €19 млрд из ЕС и государств-членов
Фото: depositphotos.com

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз, уже составляет €22 млрд. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал после встречи министров иностранных дел стран G7 в Германии, его цитирует пресс-служба Евросоюза.

Он отметил, что мир должен продолжать применять санкции против российской экономики и поддерживать украинскую армию.

"Евросоюз уже выделил на поддержку Украины €22 млрд. И я не учитываю в этой цифре военную поддержку, оказываемую на двусторонней основе государствами-членами. Я считаю только €3 млрд из Европейского фонда мира и €19 млрд из Европейского союза и государств-членов для финансовой и экономической поддержки Украины: выделения гуманитарной помощи, предоставления материалов для украинцев, чтобы они могли пережить зиму", – сказал Боррель.

Дипломат добавил, что приближается зима и президент России Владимир Путин ждет, когда придет "генерал Зима" и поддержит российскую армию.

"Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину и украинский народ. Они воюют, защищают свою страну, и наш моральный долг – поддерживать их", – подытожил он.

Контекст:

В начале сентября премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина в этом году уже получила $17,5 млрд международной помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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