ЕС уже предоставил Украине €22 млрд помощи – Боррель

Украина получила €3 млрд из Европейского фонда мира и €19 млрд из ЕС и государств-членов Фото: depositphotos.com

Он отметил, что мир должен продолжать применять санкции против российской экономики и поддерживать украинскую армию.

"Евросоюз уже выделил на поддержку Украины €22 млрд. И я не учитываю в этой цифре военную поддержку, оказываемую на двусторонней основе государствами-членами. Я считаю только €3 млрд из Европейского фонда мира и €19 млрд из Европейского союза и государств-членов для финансовой и экономической поддержки Украины: выделения гуманитарной помощи, предоставления материалов для украинцев, чтобы они могли пережить зиму", – сказал Боррель.

Дипломат добавил, что приближается зима и президент России Владимир Путин ждет, когда придет "генерал Зима" и поддержит российскую армию.

"Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину и украинский народ. Они воюют, защищают свою страну, и наш моральный долг – поддерживать их", – подытожил он.