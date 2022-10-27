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Зеленский подписал закон об увеличении бюджета армии и силовиков на 387 млрд грн

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Бюджет армии и силовиков увеличили на 387 млрд грн
Бюджет армии и силовиков увеличили на 387 млрд грн
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2675-IX о внесении изменений в госбюджет Украины на 2022 год. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Парламент поддержал закон 18 октября. Он увеличивает расходы на безопасность и оборону на 387 млрд грн. Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что это уже восьмое изменение в основной финансовый документ страны с начала года.

Принятые парламентом изменения предусматривают выделение дополнительного финансирования на следующие отрасли:

  • на Министерство обороны – 365,2 млрд грн, из них заработные платы – 219,1 млрд грн;
  • на Министерство внутренних дел (Национальную полицию, Госпогранслужбу, Национальную гвардию, ГСЧС) – 13,0 млрд грн, из них оплата труда – 5,8 млрд грн;
  • на Главное управление разведки Минобороны – 3,2 млрд грн, из них оплата труда – 2,4 млн грн;
  • на Службу безопасности – 3,7 млрд грн, из них оплата труда – 3,6 млрд грн;
  • на администрацию Госспецсвязи – 1,3 млрд грн, из них оплата труда – 1,2 млрд грн;
  • на Управление государственной охраны – 594 млн грн, из них оплата труда – 570 млн грн;
  • на Службу внешней разведки  – 45 млн грн.
Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: госбюджет, Владимир Зеленский, война России против Украины
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