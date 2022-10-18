Рада увеличила бюджет армии и силовиков на 387 млрд грн

По его словам, это восьмое изменение в основной финансовый документ страны с начала года. Проект в целом поддержали 318 народных депутатов.

Принятые парламентом изменения предусматривают выделение дополнительного финансирования на следующие отрасли:

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.