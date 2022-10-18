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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада увеличила бюджет армии и силовиков на 387 млрд грн

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Основное увеличение касается роста зарплат в Вооруженных силах Украины
Основное увеличение касается роста зарплат в Вооруженных силах Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Верховная Рада Украины 18 октября одобрила проект закона №8126, который вносит изменения в государственный бюджет на 2022 год. Он увеличивает расходы на безопасность и оборону на 387 млрд грн, о принятии документа сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, это восьмое изменение в основной финансовый документ страны с начала года. Проект в целом поддержали 318 народных депутатов.

Принятые парламентом изменения предусматривают выделение дополнительного финансирования на следующие отрасли:

  • на министерство обороны – 365,2 млрд грн, из них заработные платы – 219,1 млрд грн;
  • на министерство внутренних дел (Национальную полицию, Госпогранслужбу, Национальную гвардию, ГСЧС) – 13,0 млрд грн, из них оплата труда – 5,8 млрд грн;
  • на главное управление разведки минобороны – 3,2 млрд грн, из них оплата труда – 2,4 млн грн;
  • на службу безопасности – 3,7 млрд грн, из них оплата труда – 3,6 млрд грн;
  • на администрацию госспецсвязи –1,3 млрд грн, из них оплата труда – 1,2 млрд грн;
  • на управление государственной охраны – 594 млн грн, из них оплата труда – 570 млн грн;
  • на службу внешней разведки  – 45 млн грн.
Сегодня же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Евросоюза транш в размере €2 млрд, направленный на поддержание экономической устойчивости. По его словам, деньги помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, оборона, война России против Украины, финансирование, расходы, партия Голос, Ярослав Железняк
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