Раде предлагают увеличить военные расходы Украины в 2022 году на 387 млрд грн

Законопроект №8126, поступивший от представителей "Слуги народа", предполагает увеличить расходы на Минобороны на 365,2 млрд грн, Министерство внутренних дел – на 12,9 млрд грн, Службу безопасности Украины – на 3,7 млрд грн, Главное управление разведки Минобороны – на 3,2 млрд грн.
Расходы на администрацию Госспецсвязи предлагается увеличить на 1,3 млрд грн, Управление государственной охраны – на 600 млн грн, Службу внешней разведки – на 45 млн грн.
"Источник покрытия, как обычно, – внутренние заимствования (в том числе "печать")", – сообщил Железняк.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.
13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.