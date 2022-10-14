Раде предлагают увеличить военные расходы Украины в 2022 году на 387 млрд грн

Законопроект №8126, поступивший от представителей "Слуги народа", предполагает увеличить расходы на Минобороны на 365,2 млрд грн, Министерство внутренних дел – на 12,9 млрд грн, Службу безопасности Украины – на 3,7 млрд грн, Главное управление разведки Минобороны – на 3,2 млрд грн.

Расходы на администрацию Госспецсвязи предлагается увеличить на 1,3 млрд грн, Управление государственной охраны – на 600 млн грн, Службу внешней разведки – на 45 млн грн.

"Источник покрытия, как обычно, – внутренние заимствования (в том числе "печать")", – сообщил Железняк.