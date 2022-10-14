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Раде предлагают увеличить военные расходы Украины в 2022 году на 387 млрд грн

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В Раду поступил законопроект об изменении госбюджета
В Раду поступил законопроект об изменении госбюджета
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В Верховную Раду Украины 1 октября поступил законопроект, который предлагает увеличить военные расходы в текущем году. Это будет уже восьмое изменение бюджета с начала войны, сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект №8126, поступивший от представителей "Слуги народа", предполагает увеличить расходы на Минобороны на 365,2 млрд грн, Министерство внутренних дел – на 12,9 млрд грн, Службу безопасности Украины – на 3,7 млрд грн, Главное управление разведки Минобороны – на 3,2 млрд грн.

Расходы на администрацию Госспецсвязи предлагается увеличить на 1,3 млрд грн, Управление государственной охраны – на 600 млн грн, Службу внешней разведки – на 45 млн грн.

"Источник покрытия, как обычно, – внутренние заимствования (в том числе "печать")", – сообщил Железняк.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, война, законопроект, война России против Украины, расходы, Ярослав Железняк
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