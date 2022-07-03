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ДЕНЬГИ

На военные расходы Украина ежемесячно выделяет около 130 млрд грн – Шмыгаль

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Шмыгаль рассказал, какой у страны бюджет в месяц
Шмыгаль рассказал, какой у страны бюджет в месяц
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине в связи с противостоянием российской агрессии увеличились расходы на армию. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд грн – это ежемесячная сумма", – сказал он.

Премьер отметил, что всего за месяц Украина тратит около 250 млрд грн, из которых от таможни и налоговой службы поступает от 70 млрд грн до 100 млрд грн.

"У нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица. Мы заплатили более 30 млрд грн только в рамках программы "єПідтримка", это почти миллиард долларов", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

Украина увеличила расходы на оборону после 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.

Оккупанты атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля. Сейчас бои идут на юге и востоке.

Теги: налоги, госбюджет, бюджет, таможня, социальные выплаты, оборона, выплаты, разминирование, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль
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