На военные расходы Украина ежемесячно выделяет около 130 млрд грн – Шмыгаль

"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд грн – это ежемесячная сумма", – сказал он.

Премьер отметил, что всего за месяц Украина тратит около 250 млрд грн, из которых от таможни и налоговой службы поступает от 70 млрд грн до 100 млрд грн.

"У нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица. Мы заплатили более 30 млрд грн только в рамках программы "єПідтримка", это почти миллиард долларов", – объяснил Шмыгаль.