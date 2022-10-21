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Доля внешнего финансирования госбюджета Украины составила почти 60% – Гетманцев

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По словам Гетманцева, внешние поступления в Украину составили 734,1 млрд грн
По словам Гетманцева, внешние поступления в Украину составили 734,1 млрд грн
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

По состоянию на 19 октября финансирование государственного бюджета с начала войны составило 1 230,2 млрд грн, или $38,565 млрд. Об этом сообщил 21 октября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, 95,9 млрд грн из этой суммы – это льготные кредиты МВФ, Всемирного банка, ЕИБ, 166,1 млрд грн – облигации внутренних госзаймов Украины, 330 млрд грн – монетизация дефицита госбюджета НБУ, а 638,1 млрд грн – двусторонние официальные льготные кредиты и гранты (от США, ЕС, Германии, Канады, Японии, Великобритании и других стран).

"Таким образом, внешние поступления составили 734,1 млрд грн, или почти 59,7% всего финансирования с начала войны", – сказал Гетманцев.

Кроме того, он отметил рост объемов внешнего финансирования Украины. По состоянию на 1 августа кредиты и гранты от украинских партнеров занимали 51% в общем финансировании, на 1 сентября – 56%, а на 18 октября – уже почти 60%.

По словам Гетманцева, сейчас это положительная тенденция с точки зрения сохранения финансовой стабильности. Например, около 45% внешнего финансирования поступило в виде безвозвратной помощи (грантов), а все остальное – это кредиты на очень льготных для Украины условиях по срокам и ставкам, что уменьшает давление на бюджет и госдолг.

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

2 сентября Гетманцев заявлял, что доходы государственного бюджета Украины с января составили 938,7 млрд грн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, перевыполнение обеспечено прежде всего за счет грантовой помощи.

Теги: США, Германия, Украина, налоги, Великобритания, Канада, Япония, госбюджет, МВФ, НБУ, бюджет, дефицит, помощь, облигации, ЕИБ, кредиты, финансы, гранты, финансирование, Даниил Гетманцев, ЕС
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