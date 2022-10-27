C 1 октября Украина получила 134 млрд грн международной помощи – зампред бюджетного комитета

По его данным, с 1-го по 26 октября бюджетные дотации союзников составили уже 134 млрд грн.

"И это еще не конец месяца", – отметил Железняк.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров 752,3 млрд грн. Это как минимум на 10% больше собственных доходов бюджета с 24 февраля, добавил нардеп.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов.