ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

C 1 октября Украина получила 134 млрд грн международной помощи – зампред бюджетного комитета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров 752,3 млрд грн
Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров 752,3 млрд грн
Фото: Національний банк України / Facebook

C начала месяца в украинский бюджет поступила рекордная с начала войны международная финансовая помощь. Об этом 27 октября первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

По его данным, с 1-го по 26 октября бюджетные дотации союзников составили уже 134 млрд грн.

"И это еще не конец месяца", – отметил Железняк.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров 752,3 млрд грн. Это как минимум на 10% больше собственных доходов бюджета с 24 февраля, добавил нардеп. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов. 

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, финансовая помощь, партия Голос, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
Кидман поздравила мужа страстным фото
Кидман поздравила мужа страстным фото
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (71212)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (68294)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (54448)
4
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (47052)
5
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини (41385)
6
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41189)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (35680)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (34918)
 
 
 
 