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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очередная дымовая завеса". В МИД Украины отреагировали на слова Захаровой о готовности России к переговорам

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Николенко не услышал ничего нового в предложениях российских дипломатов о переговорах
Николенко не услышал ничего нового в предложениях российских дипломатов о переговорах
Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 9 ноября в Facebook заявил, что в Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине, но вспоминают о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя.

"Вижу заголовки в СМИ: "МИД РФ заявил о готовности России вести переговоры с Украиной". Наконец, думаю, россияне признали поражение, объявили вывод своих войск со всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и начинают выплату компенсаций... Читаю дальше новость, а там ничего такого нет. Заявление МИД России - очередная дымовая завеса", – написал Николенко.

Он подчеркнул, что Россия лишь имитирует готовность к диалогу, в то время как Украина неоднократно предлагала переговоры – но всегда получала в ответ "либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматуму Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев".

"РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014–2015 годах", – убежден Николенко.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 9 ноября заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0tABAXdrMiRX9WVCwnd4gdxEFa3gTposoqWkCqj4kTcXGBmEEmeWB93qzWwxe9TSql


Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня заявил в Twitter, что призывы России вести переговоры означают, что у нее заканчиваются ресурсы.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий:

  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • уважение к Уставу ООН;
  • возмещение всех убытков, нанесенных войной;
  • привлечение к ответственности всех военных преступников;
  • "гарантии, что это не повторится".
Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

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