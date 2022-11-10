"Очередная дымовая завеса". В МИД Украины отреагировали на слова Захаровой о готовности России к переговорам

Николенко не услышал ничего нового в предложениях российских дипломатов о переговорах Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

"Вижу заголовки в СМИ: "МИД РФ заявил о готовности России вести переговоры с Украиной". Наконец, думаю, россияне признали поражение, объявили вывод своих войск со всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и начинают выплату компенсаций... Читаю дальше новость, а там ничего такого нет. Заявление МИД России - очередная дымовая завеса", – написал Николенко.

Он подчеркнул, что Россия лишь имитирует готовность к диалогу, в то время как Украина неоднократно предлагала переговоры – но всегда получала в ответ "либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматуму Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев".

"РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014–2015 годах", – убежден Николенко.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 9 ноября заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".





Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня заявил в Twitter, что призывы России вести переговоры означают, что у нее заканчиваются ресурсы.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий: