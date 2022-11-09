В России заявили о переговорах с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент"

Она отметила, что переговоры необходимо вести "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня заявил в Twitter, что призывы России вести переговоры означают, что у нее заканчиваются ресурсы.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий: