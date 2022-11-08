Россия не предлагала и не предлагает Украине переговоры, она предъявляет ультиматумы – Подоляк

Речь об этом зашла после вопроса, действительно ли Вашингтон принуждает Киев договариваться с Москвой.

"Во-первых, принудить Украину к переговорам, которых не существует, невозможно. Потому что (и это очень важно понять) Россия не предлагает никаких переговоров и никогда не предлагала. Россия с самого начала официально на переговорных площадках предъявляла ультиматумы. И сегодня тоже настаивает на ультиматуме", – сказал он.

Советник главы ОП описал требования российской стороны.

"То есть признайте, что мы здесь зафиксируем эти территории нашими, тогда мы в принципе перестанем атаковать вашу инфраструктуру. Это первое. А если это не удастся РФ, тогда давайте сядем за стол переговоров, временное перемирие будет или, например, даже не перемирие, а временное прекращение огня – на пару месяцев. За это время мы сможем провести модернизацию армии, которую мы уже потеряли, натренируем мобилизованных и пойдем дальше, потому что мы же с вами не договоримся, потому что мы с вами понимаем, что мы вам будем выставлять тот же ультиматум", – объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина получает от партнеров (прежде всего от США) "достаточно эффективное оружие", которое поможет деоккупировать украинские территории.

"Мы сегодня владеем оперативной инициативой, мы оттесняем со своей территории российскую армию. И на этом фоне принуждать нас к переговорному процессу – а на самом деле к признанию ультиматума Российской Федерации – это нонсенс! И никто этого делать не будет", – заявил он.

По словам советника главы ОП, "США абсолютно ровно общаются с Украиной, нет какого-либо принуждения, нет какой-то теневой составляющей, все очень прозрачно".

"Нет никаких спекуляций. Никто Украину к невыгодному переговорному процессу, а скорее к признанию ультиматума России, не принуждает. [...] Все разговоры и публикации о том, что кто-то принуждает к переговорам, к какой-то там позиции и прочее – это информационная программа Российской Федерации. Это нужно понять. Она может быть прямой, о чем говорят определенные пророссийские политики в той же Европе, она может быть опосредованной, она может идти через источники и тому подобное", – считает Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)