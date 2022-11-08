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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не предлагала и не предлагает Украине переговоры, она предъявляет ультиматумы – Подоляк

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Подоляк описал требования российской стороны
Подоляк описал требования российской стороны
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украину нельзя заставить вести с Россией переговоры, таких переговоров Россия никогда не предлагала, заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое опубликовано 8 ноября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Речь об этом зашла после вопроса, действительно ли Вашингтон принуждает Киев договариваться с Москвой.

"Во-первых, принудить Украину к переговорам, которых не существует, невозможно. Потому что (и это очень важно понять) Россия не предлагает никаких переговоров и никогда не предлагала. Россия с самого начала официально на переговорных площадках предъявляла ультиматумы. И сегодня тоже настаивает на ультиматуме", – сказал он.

Советник главы ОП описал требования российской стороны.

"То есть признайте, что мы здесь зафиксируем эти территории нашими, тогда мы в принципе перестанем атаковать вашу инфраструктуру. Это первое. А если это не удастся РФ, тогда давайте сядем за стол переговоров, временное перемирие будет или, например, даже не перемирие, а временное прекращение огня – на пару месяцев. За это время мы сможем провести модернизацию армии, которую мы уже потеряли, натренируем мобилизованных и пойдем дальше, потому что мы же с вами не договоримся, потому что мы с вами понимаем, что мы вам будем выставлять тот же ультиматум", – объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина получает от партнеров (прежде всего от США) "достаточно эффективное оружие", которое поможет деоккупировать украинские территории.

"Мы сегодня владеем оперативной инициативой, мы оттесняем со своей территории российскую армию. И на этом фоне принуждать нас к переговорному процессу – а на самом деле к признанию ультиматума Российской Федерации – это нонсенс! И никто этого делать не будет", – заявил он.

По словам советника главы ОП, "США абсолютно ровно общаются с Украиной, нет какого-либо принуждения, нет какой-то теневой составляющей, все очень прозрачно".

"Нет никаких спекуляций. Никто Украину к невыгодному переговорному процессу, а скорее к признанию ультиматума России, не принуждает. [...] Все разговоры и публикации о том, что кто-то принуждает к переговорам, к какой-то там позиции и прочее – это информационная программа Российской Федерации. Это нужно понять. Она может быть прямой, о чем говорят определенные пророссийские политики в той же Европе, она может быть опосредованной, она может идти через источники и тому подобное", – считает Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, перемирие, вторжение, ультиматум, советник, война России против Украины, инфраструктура, Михаил Подоляк
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