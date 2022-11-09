Подоляк: Кремль истощен. Отсюда истерические просьбы дать передышку – "переговоры"

"Кремль истощен. Ресурсы России подходят к пределу. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры")", – написал Подоляк.

Этим, по его словам, объясняется и визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Тегеран: РФ ищет способы продолжить войну, получить ракеты и дроны, преодолеть свое ракетное истощение.

"Идеальное время удвоить помощь Украине", – подытожил Подоляк.

Кремль виснажений. Ресурси Росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок («переговори»). Звідси й візит Патрушева до Тегерана: пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження. Ідеальний час подвоїти допомогу Україні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

8 ноября Подоляк также опубликовал "честный дипломатический словарь": пояснил, что, с точки зрения Украины, скрывается за дипломатическими формулировками, при помощи которых Украину пытаются склонить к переговорам с Россией.