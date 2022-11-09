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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Кремль истощен. Отсюда истерические просьбы дать передышку – "переговоры"

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Подоляк: Идеальное время удвоить помощь Украине
Подоляк: Идеальное время удвоить помощь Украине
Фото: president.gov.ua

Россия активизировала попытки добиться переговоров с Украиной, потому что у нее заканчиваются ресурсы, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал 9 ноября в Twitter.

"Кремль истощен. Ресурсы России подходят к пределу. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры")", – написал Подоляк.

Этим, по его словам, объясняется и визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Тегеран: РФ ищет способы продолжить войну, получить ракеты и дроны, преодолеть свое ракетное истощение.

"Идеальное время удвоить помощь Украине", – подытожил Подоляк.

8 ноября Подоляк также опубликовал "честный дипломатический словарь": пояснил, что, с точки зрения Украины, скрывается за дипломатическими формулировками, при помощи которых Украину пытаются склонить к переговорам с Россией.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Иран, переговоры, Николай Патрушев, война России против Украины, ракеты, Михаил Подоляк
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