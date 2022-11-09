Один из главных инициаторов войны в Украине из окружения Путина находится на переговорах в Иране

По его данным, Патрушев ведет "плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".

Поездка Патрушева происходит на фоне обвинений в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину. Накануне стало известно, что летом РФ переправили в Иран самолетом €140 млн наличными и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

The Times называет Патрушева, наряду с директором ФСБ Александром Бортниковым, главными инициаторами полномасштабного вторжения РФ в Украину. Издание писало, что решение о военном вторжении они приняли к лету 2021 года, а впоследствии смогли убедить российского президента Владимира Путина в необходимости начать боевые действия.