Один из главных инициаторов войны в Украине из окружения Путина находится на переговорах в Иране

По его данным, Патрушев ведет "плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".
Поездка Патрушева происходит на фоне обвинений в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину. Накануне стало известно, что летом РФ переправили в Иран самолетом €140 млн наличными и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.
The Times называет Патрушева, наряду с директором ФСБ Александром Бортниковым, главными инициаторами полномасштабного вторжения РФ в Украину. Издание писало, что решение о военном вторжении они приняли к лету 2021 года, а впоследствии смогли убедить российского президента Владимира Путина в необходимости начать боевые действия.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Об этом он написал в Twitter 5 ноября.
Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом – спецпредставитель США по Ирану опроверг заявления МИД страны.