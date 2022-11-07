Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом – спецпредставитель США по Ирану опроверг заявления МИД страны

"Они переправили десятки [дронов в Россию] только этим летом и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать дроны против украинских гражданских", – написал Мелли.
По его словам, при имеющихся доказательствах, Ирану "нужна новая политика, а не новые выдумки".
Also not true-Iran didn’t give a limited number of drones before the war. They transferred dozens just this summer & have military personnel in occupied Ukraine helping Russia use them against Ukrainian civilians. Confronted with evidence, they need a new policy, not a new story. https://t.co/m0ZSqkkMJe— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) November 5, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября также назвал заявление властей Ирана ложью: "Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны по меньшей мере по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", – отметил он.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что заявление иранской стороны выглядит "немного странным". "То есть они передали перед войной больше 1 тыс. дронов, которые начали использовать только после того, как Россия практически проиграла войну на поле боя. То есть чтобы уничтожать нашу инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах РФ", – сказал Подоляк.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
В МИД Украины заявили, что будут "принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры".