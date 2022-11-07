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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом – спецпредставитель США по Ирану опроверг заявления МИД страны

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США опровергают заявления Ирана о передаче России дронов
США опровергают заявления Ирана о передаче России дронов
Фото: Tal Inbar / Twitter

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине" не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Об этом он написал в Twitter 5 ноября.

"Они переправили десятки [дронов в Россию] только этим летом и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать дроны против украинских гражданских", – написал Мелли.

По его словам, при имеющихся доказательствах, Ирану "нужна новая политика, а не новые выдумки".

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября также назвал заявление властей Ирана ложью: "Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны по меньшей мере по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", – отметил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что заявление иранской стороны выглядит "немного странным". "То есть они передали перед войной больше 1 тыс. дронов, которые начали использовать только после того, как Россия практически проиграла войну на поле боя. То есть чтобы уничтожать нашу инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах РФ", – сказал Подоляк.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

В МИД Украины заявили, что будут "принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры". 

Теги: США, Иран, оружие, Госдепартамент США, беспилотники, война России против Украины, дрон-камикадзе
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