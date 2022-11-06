Зеленский: Соучастие Ирана в российском терроре должно быть наказано

Зеленский: Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну Фото: president.gov.ua

Он отметил, что обсудил сегодня во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "ужесточение давления на иранский режим".

"Его соучастие в российском терроре должно быть наказано. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну, а следовательно, и продлевать действие тех угроз миру, которые спровоцированы именно российской войной. Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит – ближе к полному разрешению продовольственного кризиса. Ближе к разрешению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не прекращает. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать за последствия этой войны", – заявил он.

Президент добавил, что в эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны.

"Есть сбитые. Но есть, к сожалению, и попавшие", – сказал Зеленский.