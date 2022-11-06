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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Соучастие Ирана в российском терроре должно быть наказано

Зеленский: Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну
Зеленский: Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну
Фото: president.gov.ua

Иран должен понести ответственность за соучастие в российском терроре против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 6 ноября, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что обсудил сегодня во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "ужесточение давления на иранский режим".

"Его соучастие в российском терроре должно быть наказано. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну, а следовательно, и продлевать действие тех угроз миру, которые спровоцированы именно российской войной. Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит – ближе к полному разрешению продовольственного кризиса. Ближе к разрешению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не прекращает. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать за последствия этой войны", – заявил он.

Президент добавил, что в эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны.

"Есть сбитые. Но есть, к сожалению, и попавшие", – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан 5 ноября впервые признал, что страна поставляла России беспилотникиПо его словам, Тегеран передал Москве "ограниченное количество беспилотников". Он настаивает на том, что это произошло "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МИД Украины заявили, что в будут тесной координации с украинскими ведомствами продолжать "принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры". Также в ведомстве заявили, что что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут для Ирана гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, беспилотники, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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