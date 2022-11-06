Шустер: ​Ирану надо думать не об экспансии, а о самосохранении

"Я считаю, что это бредовая идея, но я не верю, что в Иране она уже родилась. Да, Иран и Эмираты и Саудовская Аравия в очень плохих отношениях, и Иран посылает всякие дроны против них, [...] но как-то мне кажется, что у Ирана сейчас другие проблемы. У Ирана протесты серьезные", – сказал он.
Телеведущий отметил, что, хотя российская пропаганда представляет события в Иране как протесты "миллионов" и рассказывает, что в Иране "убивают людей" и "стреляют в студентов", ко всем этим событиям он относился бы "очень серьезно".
"Если бы руководство Ирана решило, что война может быть чем-то объединяющим и отвлечь внимание от этих всех протестов, то, я думаю, они не такие глупые, я думаю, что они понимают, что ответ будет очень жестким", – объяснил Шустер.
Он подчеркнул, что Иран, как и Россия, сумел испортить отношения со всеми своими соседями.
"Я думаю, что сейчас Ирану надо думать не об экспансии, ему надо думать о том, как сохранить страну. И клерикалам – как сохранить свою власть. [...] Я на это серьезно пока не смотрю", – сказал Шустер.
По его словам, более серьезный вопрос – возможная передача Ираном России баллистических ракет.
Ряд авторитетных американских СМИ сообщили 1 ноября, что Иран может атаковать Саудовскую Аравию в ближайшее время и страна готовится к этому.
Источники The Wall Street Journal, CNN, а также Bloomberg рассказали, что, по мнению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран задумал нападение, чтобы отвлечь внимание от общенациональных протестов, которые продолжаются в стране с сентября – после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, которая была задержана якобы за "неправильное ношение хиджаба".
2 ноября в МИД Ирана ответили, что Тегеран "продолжает политику добрососедства, основанную на взаимном уважении и в рамках международных принципов и правил", и опровергли информацию о планах напасть.
Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения в 2016 году после того, как шиитские демонстранты разгромили саудовское посольство в Тегеране, а также консульство в Мешхеде. Беспорядки последовали после казни в Саудовской Аравии 47 человек, обвиненных в пособничестве терроризму и подстрекательстве к массовым беспорядкам, среди которых был шиитский проповедник Нимр аль-Нимр. После этого отношения между странами оставались напряженными, в частности, в последние годы поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ.