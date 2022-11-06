Шустер: ​Ирану надо думать не об экспансии, а о самосохранении

"Я считаю, что это бредовая идея, но я не верю, что в Иране она уже родилась. Да, Иран и Эмираты и Саудовская Аравия в очень плохих отношениях, и Иран посылает всякие дроны против них, [...] но как-то мне кажется, что у Ирана сейчас другие проблемы. У Ирана протесты серьезные", – сказал он.

Телеведущий отметил, что, хотя российская пропаганда представляет события в Иране как протесты "миллионов" и рассказывает, что в Иране "убивают людей" и "стреляют в студентов", ко всем этим событиям он относился бы "очень серьезно".

"Если бы руководство Ирана решило, что война может быть чем-то объединяющим и отвлечь внимание от этих всех протестов, то, я думаю, они не такие глупые, я думаю, что они понимают, что ответ будет очень жестким", – объяснил Шустер.

Он подчеркнул, что Иран, как и Россия, сумел испортить отношения со всеми своими соседями.

"Я думаю, что сейчас Ирану надо думать не об экспансии, ему надо думать о том, как сохранить страну. И клерикалам – как сохранить свою власть. [...] Я на это серьезно пока не смотрю", – сказал Шустер.

По его словам, более серьезный вопрос – возможная передача Ираном России баллистических ракет.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube