СМИ сообщили, что Саудовская Аравия готовится к нападению Ирана. В США заявили, что будут защищать интересы партнеров в регионе

По ее данным, Саудовская Аравия передала США разведданные, согласно которым атака Ирана на королевство является "неминуемой".

Другие американские СМИ опубликовали подробности полученной разведывательной информации. Неназванный американский чиновник уточнил CNN, что нападение, по предварительным данным, готовится на энергетическую инфраструктуру.

В ответ на потенциальную угрозу Саудовская Аравия и другие страны региона повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил, выяснила The Wall Street Journal.

По информации CNN, уровень военной защиты США в регионе не повышался, поскольку американские военные не считаются целью (The Hill напомнило, что сейчас американские военные находятся в Саудовской Аравии и Ираке). При этом, как сообщил источник телеканала, американские истребители F-22 в Саудовской Аравии "готовы противостоять любым угрозам".

Разведка Саудовской Аравии выяснила, что еще одной целью Ирана может быть Ирак, а именно столица Иракского Курдистана Эрбиль. The Hill сообщило, что с конца сентября Иран неоднократно наносил удары по базам ирано-курдской оппозиции на севере Ирака, используя баллистические ракеты и боевые беспилотники.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 1 ноября на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства, сказал, что США обеспокоены угрозами и находятся "в постоянном контакте" по военным, дипломатическим и разведывательным каналам с представителями Саудовской Аравии.

"Мы без колебаний выступим в защиту наших интересов и интересов наших партнеров в регионе", – заявил он.

Источники The Wall Street Journal, CNN, а также Bloomberg рассказали, что, по мнению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран задумал нападение, чтобы отвлечь внимание от общенациональных протестов, которые продолжаются в стране с сентября.

CNN напомнил, что Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Страны разорвали дипломатические отношения в 2016 году после того, как шиитские демонстранты разгромили саудовское посольство в Тегеране, а также консульство в Мешхеде. Беспорядки последовали после казни в Саудовской Аравии 47 человек, обвиненных в пособничестве терроризму и подстрекательстве к массовым беспорядкам, среди которых был шиитский проповедник Нимр аль-Нимр. После этого отношения между странами оставались напряженными, в частности, в последние годы поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Кроме того, иранские власти обвинили Саудовскую Аравию, а также США и Израиль в подстрекательстве к демонстрациям, которые вспыхнули в сентября. Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами предупредил Саудовскую Аравию, что она должна ограничить освещение протестов на популярном среди иранцев телеканале Iran International.

"Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ. Будьте осторожны", – цитирует заявление Салами Iran International.