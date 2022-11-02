В МИД Ирана отреагировали на сообщение, что Иран может атаковать Саудовскую Аравию, и рассказали о "политике добрососедства"

О Саудовской Аравии в релизе не упоминают, но сообщается, что это комментарий по поводу статьи The Wall Street Journal "об угрозах в адрес одной из стран региона и соответствующих беспочвенных и необоснованных обвинений в адрес Исламской Республики Иран".

The Wall Street Journal и ряд других авторитетных американских СМИ сообщили 1 ноября, что Иран может атаковать Саудовскую Аравию в ближайшее время и страна готовится к этому.

Канаани утверждает, что Тегеран "продолжает политику добрососедства, основанную на взаимном уважении и в рамках международных принципов и правил".

"Иран считает, что улучшение стабильности и безопасности в регионе зависит от конструктивного взаимодействия с соседями, и будет продолжать это с серьезностью", – заявил он.

По мнению спикера МИД Ирана, статья WSJ "сфабрикована".

"Подобная тенденциозная фабрикация новостей некоторыми западными и сионистскими партиями направлена на создание негативной атмосферы против Исламской Республики Иран и разрушение продолжающихся позитивных тенденций в отношениях с государствами региона", – заявил он.