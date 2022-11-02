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В МИД Ирана отреагировали на сообщение, что Иран может атаковать Саудовскую Аравию, и рассказали о "политике добрососедства"

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Канаани утверждает, что статья The Wall Street Journal "сфабрикована", а Тегеран "продолжает политику добрососедства
Канаани утверждает, что статья The Wall Street Journal "сфабрикована", а Тегеран "продолжает политику добрососедства
Фото: en.mfa.ir

Спикер министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отрицает намерения Ирана атаковать Саудовскую Аравию. Об этом идет речь в его комментарии, опубликованном на сайте МИД Ирана 2 ноября.

О Саудовской Аравии в релизе не упоминают, но сообщается, что это комментарий по поводу статьи The Wall Street Journal "об угрозах в адрес одной из стран региона и соответствующих беспочвенных и необоснованных обвинений в адрес Исламской Республики Иран". 

The Wall Street Journal и ряд других авторитетных американских СМИ сообщили 1 ноября, что Иран может атаковать Саудовскую Аравию в ближайшее время и страна готовится к этому. 

Канаани утверждает, что Тегеран "продолжает политику добрососедства, основанную на взаимном уважении и в рамках международных принципов и правил". 

"Иран считает, что улучшение стабильности и безопасности в регионе зависит от конструктивного взаимодействия с соседями, и будет продолжать это с серьезностью", – заявил он. 

По мнению спикера МИД Ирана, статья WSJ "сфабрикована". 

"Подобная тенденциозная фабрикация новостей некоторыми западными и сионистскими партиями направлена на создание негативной атмосферы против Исламской Республики Иран и разрушение продолжающихся позитивных тенденций в отношениях с государствами региона", – заявил он. 

Контекст:

Источники The Wall Street Journal, CNN, а также Bloomberg рассказали, что, по мнению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран задумал нападение, чтобы отвлечь внимание от общенациональных протестов, которые продолжаются в стране с сентября – после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, которая была задержана якобы за "неправильное ношение хиджаба". 

Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения в 2016 году после того, как шиитские демонстранты разгромили саудовское посольство в Тегеране, а также консульство в Мешхеде. Беспорядки последовали после казни в Саудовской Аравии 47 человек, обвиненных в пособничестве терроризму и подстрекательстве к массовым беспорядкам, среди которых был шиитский проповедник Нимр аль-Нимр. После этого отношения между странами оставались напряженными, в частности, в последние годы поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, протесты, Саудовская Аравия, нападение, обвинение, WSJ
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