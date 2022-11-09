Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине – Sky News

Первые 100 дронов-камикадзе, поставленные Ираном в РФ, были оплачены частично деньгами, частично – образцами британского и американского вооружения Фото: Tal Inbar / Twitter

По данным собеседника британского телеканала, имя которого не раскрывается, утром 20 августа в аэропорт Тегерана прилетал российский самолет, на котором были доставлены €140 млн.

Этим же бортом в Иран привезли образцы оружия: ракету британского противотанкового комплекса NLAW, ракету американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и ракету переносного зенитного комплекса Stinger.

Сообщается, что оружие, которое, по словам источника, "попало в руки России", было частью партии военной техники Великобритании и США, предназначенной для украинских военных.

В обмен на это Россия, как утверждает собеседник Sky News, получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку, которая предполагала поставку беспилотников на сумму €200 млн, утверждает источник Sky News.

Полученное оружие, вероятно, позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии для использования в будущих войнах, считает собеседник Sky News.