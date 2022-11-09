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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине – Sky News

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Первые 100 дронов-камикадзе, поставленные Ираном в РФ, были оплачены частично деньгами, частично образцами британского и американского вооружения
Первые 100 дронов-камикадзе, поставленные Ираном в РФ, были оплачены частично деньгами, частично – образцами британского и американского вооружения
Фото: Tal Inbar / Twitter

Власти России летом переправили в Иран самолетом наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. Об этом 8 ноября сообщает Sky News, ссылаясь на источник в службах безопасности.

По данным собеседника британского телеканала, имя которого не раскрывается, утром 20 августа в аэропорт Тегерана прилетал российский самолет, на котором были доставлены €140 млн.

Этим же бортом в Иран привезли образцы оружия: ракету британского противотанкового комплекса NLAW, ракету американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и ракету переносного зенитного комплекса Stinger.

Сообщается, что оружие, которое, по словам источника, "попало в руки России", было частью партии военной техники Великобритании и США, предназначенной для украинских военных.

В обмен на это Россия, как утверждает собеседник Sky News, получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку, которая предполагала поставку беспилотников на сумму 200 млн, утверждает источник Sky News.

Полученное оружие, вероятно, позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии для использования в будущих войнах, считает собеседник Sky News.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине" не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Об этом он написал в Twitter 5 ноября.

Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом – спецпредставитель США по Ирану опроверг заявления МИД страны.

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