Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине – Sky News

По данным собеседника британского телеканала, имя которого не раскрывается, утром 20 августа в аэропорт Тегерана прилетал российский самолет, на котором были доставлены €140 млн.
Этим же бортом в Иран привезли образцы оружия: ракету британского противотанкового комплекса NLAW, ракету американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и ракету переносного зенитного комплекса Stinger.
Сообщается, что оружие, которое, по словам источника, "попало в руки России", было частью партии военной техники Великобритании и США, предназначенной для украинских военных.
В обмен на это Россия, как утверждает собеседник Sky News, получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136.
В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку, которая предполагала поставку беспилотников на сумму €200 млн, утверждает источник Sky News.
Полученное оружие, вероятно, позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии для использования в будущих войнах, считает собеседник Sky News.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине" не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Об этом он написал в Twitter 5 ноября.
Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом – спецпредставитель США по Ирану опроверг заявления МИД страны.