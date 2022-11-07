Россия уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет – украинская разведка

Появление иранских ракет в арсенале РФ "ничего нового" не создаст для Украины, оккупанты атакуют страну с первых дней вторжения баллистическими ракетами, заявили в ВС ВСУ Фото: ЕРА

По его данным, РФ хочет по воздуху доставить эти ракеты в оккупированный Крым и в порты на Каспийском море.

У Украины нет эффективной защиты от такого типа ракет, констатировал он.

По информации Скибицкого, у России осталось 120 крылатых ракет "Искандер". В октябре оккупанты выпустили по территории Украины 25 "Искандеров", украинским защитникам удалось перехватить лишь три, сообщил представитель ГУР.

Гиперзвуковых "Кинжалов" у России осталось 40 единиц, добавляет The Economist.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 7 ноября тоже говорил, что есть информация о достигнутой между РФ и Ираном договоренности по поставкам баллистических ракет. Трансляцию вел медиацентр "Украина-Укринформ".

Игнат не стал говорить, сколько ракет может Иран поставить России. Он считает, что такую информацию сейчас не нужно обнародовать.

"Есть сам факт, что они будут, что это ракеты с дальностью 300 и 700 км, которые, в принципе, ничего нового для Украины не создают, потому что "Искандеры" применялись с первого дня войны. Это тоже баллистика. Но это новая угроза, так же, как и Shahed. На эти баллистические ракеты нужно как-то реагировать, их нужно уничтожать. Их нужно уничтожать там, наверное, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме как уничтожение их физического на стадии запуска, – добавил он. – Именно поэтому сейчас будем ожидать от наших партнеров тех средств, которые помогут нам доставать противника. Речь идет о дальнобойных средствах вооружения, которые могли бы нам помочь защититься от баллистических ракет, от того терроризма, который Россия устроила против нашего народа".