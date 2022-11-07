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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет – украинская разведка

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Появление иранских ракет в арсенале РФ "ничего нового" не создаст для Украины, оккупанты атакуют страну с первых дней вторжения баллистическими ракетами, заявили в ВС ВСУ
Появление иранских ракет в арсенале РФ "ничего нового" не создаст для Украины, оккупанты атакуют страну с первых дней вторжения баллистическими ракетами, заявили в ВС ВСУ
Фото: ЕРА

Россия достигла с Ираном договоренности о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, заявил в комментарии The Economist 6 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его данным, РФ хочет по воздуху доставить эти ракеты в оккупированный Крым и в порты на Каспийском море. 

У Украины нет эффективной защиты от такого типа ракет, констатировал он. 

По информации Скибицкого, у России осталось 120 крылатых ракет "Искандер". В октябре оккупанты выпустили по территории Украины 25 "Искандеров", украинским защитникам удалось перехватить лишь три, сообщил представитель ГУР. 

Гиперзвуковых "Кинжалов" у России осталось 40 единиц, добавляет The Economist. 

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 7 ноября тоже говорил, что есть информация о достигнутой между РФ и Ираном договоренности по поставкам баллистических ракет. Трансляцию вел медиацентр "Украина-Укринформ"

Игнат не стал говорить, сколько ракет может Иран поставить России. Он считает, что такую информацию сейчас не нужно обнародовать. 

"Есть сам факт, что они будут, что это ракеты с дальностью 300 и 700 км, которые, в принципе, ничего нового для Украины не создают, потому что "Искандеры" применялись с первого дня войны. Это тоже баллистика. Но это новая угроза, так же, как и Shahed. На эти баллистические ракеты нужно как-то реагировать, их нужно уничтожать. Их нужно уничтожать там, наверное, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме как уничтожение их физического на стадии запуска, – добавил он. – Именно поэтому сейчас будем ожидать от наших партнеров тех средств, которые помогут нам доставать противника. Речь идет о дальнобойных средствах вооружения, которые могли бы нам помочь защититься от баллистических ракет, от того терроризма, который Россия устроила против нашего народа".

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Воздушные силы Украины, баллистическая ракета, ГУР Минобороны Украины, Юрий Игнат
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