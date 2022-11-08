Детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения – разведка Украины

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен в феврале этого года. Это только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году”, – рассказал представитель ГУР Василий.
Иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих – из США, говорит представитель разведки. Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.
"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба – иранского производства”, – рассказал разведчик.
Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран отправил в Россию новую партию из 200 дронов.