Детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения – разведка Украины

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен в феврале этого года. Это только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году”, – рассказал представитель ГУР Василий.

Иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих – из США, говорит представитель разведки. Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба – иранского производства”, – рассказал разведчик.

Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.