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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения – разведка Украины

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Разведчики не обнаружили в иранских дронах никаких деталей российского производства
Разведчики не обнаружили в иранских дронах никаких деталей российского производства
Фото: suspilne.media

Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать о том, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля, сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен в феврале этого года. Это только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году”, – рассказал представитель ГУР Василий.

Иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих – из США, говорит представитель разведки. Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба – иранского производства”, – рассказал разведчик.

Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0LrSxaqzJoYxbcQSjUwXDk6WpiEPNU8UUfgJyv2NEptayMb3SWie7jNdvw5E28VKfl

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран отправил в Россию новую партию из 200 дронов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, война, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, дрон-камикадзе
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