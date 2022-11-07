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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия

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Военные вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе
Военные вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Украинские военные из стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который россияне применяют в войне против Украины под названием "Герань-2". Об этом сообщила 28-я бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

"Мобильное подразделение Курта 28-й ОМБр, недавно уничтожившее Shahed-136 ("Герань-1"), на этот раз приземлили и "Герань-2". Воины еще раз вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/28brigade/posts/pfbid02rYoJTRjb1SGcX49fNa21b1gvtmF7kazCBQvthTVPj2VVfXzJaWEHV48FJUSyXFpUl

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, ВСУ, война России против Украины, дрон-камикадзе
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