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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Результат противодействия достигает едва ли не 100%". В Николаеве дроны-камикадзе сбивают специальные экипажи – ОВА

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В Николаевской ОВА рассказывали о работе мобильных "охотников" за иранскими дронами
В Николаевской ОВА рассказывали о работе мобильных "охотников" за иранскими дронами
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В Николаеве для противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136, которыми РФ атакует Украину, создали специальные экипажи.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Николай Плетенчук, его цитирует "Слово и дело".

"Результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15–20", – сказал он. 

По словам, оккупанты пытаются направлять дроны в обход Николаева, если цель находится дальше.

Контекст:

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в начале октября рассказывал о работе мобильных групп "охотников за "мопедами" – и показывал первые результаты этой работы – сбитые Shahed-136. 

Противовоздушная оборона Николаева организована так, что Shahed-136 "уже боятся и облетают" город, рассказал народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко. Однако, по его словам, Николаев также постоянно обстреливают ракетами С-300 и их сбить очень тяжело.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, беспилотники, война России против Украины, экипаж, Виталий Ким
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