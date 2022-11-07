"Результат противодействия достигает едва ли не 100%". В Николаеве дроны-камикадзе сбивают специальные экипажи – ОВА

В Николаевской ОВА рассказывали о работе мобильных "охотников" за иранскими дронами Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Николай Плетенчук, его цитирует "Слово и дело".

"Результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15–20", – сказал он.

По словам, оккупанты пытаются направлять дроны в обход Николаева, если цель находится дальше.