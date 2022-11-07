"Результат противодействия достигает едва ли не 100%". В Николаеве дроны-камикадзе сбивают специальные экипажи – ОВА

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Николай Плетенчук, его цитирует "Слово и дело".
"Результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15–20", – сказал он.
По словам, оккупанты пытаются направлять дроны в обход Николаева, если цель находится дальше.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в начале октября рассказывал о работе мобильных групп "охотников за "мопедами" – и показывал первые результаты этой работы – сбитые Shahed-136.
Противовоздушная оборона Николаева организована так, что Shahed-136 "уже боятся и облетают" город, рассказал народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко. Однако, по его словам, Николаев также постоянно обстреливают ракетами С-300 и их сбить очень тяжело.