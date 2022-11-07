"Трясця, Ковинька и Халепа передают поздравления". Притула показал работу "народных Bayraktar" на фронте

"Трясця, Ковинька и Халепа передают поздравления! Работают "народные Bayraktar", – написал Притула.

На опубликованном видео видно, как с БПЛА были поражены танки и другая военная техника российских оккупантов.

Контекст:

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.

18 августа Притула сообщил, что на собранные на беспилотники деньги его фонд купил спутник и доступ на год к данным всего созвездия спутников ICEYE. Министр обороны Украины Алесей Резников отметил, что спутник "будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции".

В начале сентября три беспилотника Bayraktar TB2, на которые собирали деньги украинцы вместе с фондом Притулы, доставили в Украину. Им дали имена.