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Китай представил новый военный беспилотник. Его дальность действия – более 10 тыс. км

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Дрон впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ 6 ноября
Дрон впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ 6 ноября
Фото: EPA

Китай представил военный беспилотный летательный аппарат Wing Loong-3, дальность действия которого составляет более 10 тыс. км. Об этом сообщил 7 ноября японский телеканал NHK.

Дрон впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ 6 ноября, за два дня до открытия авиационного шоу в провинции Гуандун на юге Китая. При этом в СМИ сообщили, что дрон может использоваться для разведки и боевых операций, а также нести более двух тонн ракет.

Согласно этим сообщениям, отметили на телеканале, значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире дронами США. Один из китайских журналистов заявил NHK, что технологии Китая сравняются с американскими через пять-шесть лет.

В Twitter уже появились кадры с новым беспилотником.

Контекст:

Аэроразведчик с позывным Глеб рассказал в интервью "Радіо Свобода", что БПЛА в современной войне чрезвычайно важны для корректировки огня, разведки и других боевых задач. По его словам, разведывательные БПЛА имеют в современной войне значительно более широкое применение, чем ударные дроны.

Теги: СМИ, США, Китай, разведка, беспилотники, технологии, журналисты, ракеты, открытие
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