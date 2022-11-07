Китай представил новый военный беспилотник. Его дальность действия – более 10 тыс. км

Дрон впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ 6 ноября, за два дня до открытия авиационного шоу в провинции Гуандун на юге Китая. При этом в СМИ сообщили, что дрон может использоваться для разведки и боевых операций, а также нести более двух тонн ракет.

Согласно этим сообщениям, отметили на телеканале, значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире дронами США. Один из китайских журналистов заявил NHK, что технологии Китая сравняются с американскими через пять-шесть лет.

В Twitter уже появились кадры с новым беспилотником.

* Zhuhai Air Show 2022

Wing Loong 3 Combat UAV Debut pic.twitter.com/MaGoMZSsRS — David Wang (@Nickatgreat1220) November 5, 2022