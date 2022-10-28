В новой стратегии обороны США "единственным конкурентом" Америки обозначен Китай. Россию в Пентагоне назвали "острой угрозой"

Представители Пентагона отмечают, что США "впервые придется сдерживать двух основных конкурентов в области ядерных вооружений" Фото: depositphotos.com

В документе американского минобороны Россия названа "острой угрозой". При этом указывается, что она не собирается нападать на страны – члены НАТО.

"Единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и растущей способностью систематически бросать вызов Соединенным Штатам по всем направлениям, в военном, экономическом, технологическом, дипломатическом плане" в новой стратегии обороны США обозначен Китай, который Пентагон считает "основным вызовом".

Высокопоставленные чиновники минобороны США в комментарии CNN отметили, что с тех пор, как в 2018 году была опубликована последняя стратегия национальной обороны, "обстановка в области международной безопасности ухудшилась".

Представители Пентагона подчеркивают, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину и ужесточения риторики Китая в отношении Тайваня Соединенным Штатам "впервые придется сдерживать двух основных конкурентов в области ядерных вооружений".

Помимо этого, в новой стратегии обороны зафиксирован отказ США от крылатых ракет морского базирования. Это продиктовано тем, что другое ядерное оружие, которое разработали в Америке, является более эффективным.