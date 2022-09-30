Пентагон создает в Германии командование для поддержки Украины – СМИ

По его данным, глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи недавно представил соответствующий проект. Глава Пентагона Ллойд Остин и его помощники примут окончательное решение в ближайшие недели, об этом сообщили источники, добавив, что Белый дом и Пентагон поддержали такой подход.
По словам нескольких военных, центр будет расположен в Висбадене (Германия). Новое командование будет подчиняться Каволи и выполнять решения, принятые контактной группой по обороне Украины (формат "Рамштайн").
"Это признание реальности важной миссии помощи нашим украинским партнерам в сфере безопасности", – сказал газете бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
По его мнению, это создаст формальную структуру безопасности, которую смогут соблюдать союзники Украины при передаче своего оборудования и обеспечения обучения.
Дэвид Петреус, бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане, также согласен с этим видением.
"Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО", – сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался комментировать этот вопрос для The New York Times, однако в электронном письме сообщил, что в ведомстве постоянно "оценивают и совершенствуют внутреннюю позицию и процессы, чтобы гарантировать предоставление Украине своевременной помощи в сфере безопасности, чтобы отвечать ее наибольшим требованиям, насущным потребностям на поле боя и наращиванию мощи для сдерживания дальнейшей российской агрессии".
Чиновники США публично не обсуждали это предложение, в частности из-за того, что Пентагон все еще рассматривает данный план, а также во избежание попадания в нарратив президента России Владимира Путина о том, что его страна находится в состоянии войны с Соединенными Штатами и НАТО, а не с Украиной, говорится в статье.
Контекст:
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.
Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.