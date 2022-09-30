Пентагон создает в Германии командование для поддержки Украины – СМИ

Новое командование будет подчиняться Каволи и выполнять решения, принятые контактной группой по обороне Украины ("Рамштайн") Фото: ЕРА

По его данным, глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи недавно представил соответствующий проект. Глава Пентагона Ллойд Остин и его помощники примут окончательное решение в ближайшие недели, об этом сообщили источники, добавив, что Белый дом и Пентагон поддержали такой подход.

По словам нескольких военных, центр будет расположен в Висбадене (Германия). Новое командование будет подчиняться Каволи и выполнять решения, принятые контактной группой по обороне Украины (формат "Рамштайн").

"Это признание реальности важной миссии помощи нашим украинским партнерам в сфере безопасности", – сказал газете бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его мнению, это создаст формальную структуру безопасности, которую смогут соблюдать союзники Украины при передаче своего оборудования и обеспечения обучения.

Дэвид Петреус, бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане, также согласен с этим видением.

"Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО", – сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался комментировать этот вопрос для The New York Times, однако в электронном письме сообщил, что в ведомстве постоянно "оценивают и совершенствуют внутреннюю позицию и процессы, чтобы гарантировать предоставление Украине своевременной помощи в сфере безопасности, чтобы отвечать ее наибольшим требованиям, насущным потребностям на поле боя и наращиванию мощи для сдерживания дальнейшей российской агрессии".