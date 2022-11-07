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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Полностью мы свое небо не закроем. Даже "Железный купол" в Израиле не сбивает 100% ракет

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Костенко: На Израиль летят ракеты "куда прилетит, туда прилетит"
Костенко: На Израиль летят ракеты – "куда прилетит, туда прилетит"
Фото: Роман Костенко / Facebook

Полностью Украина не сможет закрыть свое небо от российских ракет, в том числе из-за того, что среди них есть такие, которые очень сложно сбивать. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал полковник СБУ в запасе, "киборг", народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко.

Он рассказал об организации системы противовоздушной обороны в Николаеве, где, по словам нардепа, задействован "комплекс мер – от средств РЭБ до пулеметного огня и до организации гражданского населения". 

"Я считаю, что на первом этапе это также должно быть по всей Украине сделано, в каждом городе, на уровне глав администраций, на уровне таких генералов, как [Дмитрий] Марченко, на местах должно быть. Это первый уровень. Второй, конечно, за Вооруженными силами, которые должны на своем уровне контролировать ближний круг ПВО, ну и последнее – конечно, наши серьезные ракеты типа С-300. То есть у нас должна быть построена эшелонированная оборона – начиная от простых, примитивных, средств и привлечения местного населения и завершая серьезными средствами, возможно, даже с применением помощи наших партнеров", – добавил Костенко. 

Отдельно, по его мнению, нужно с помощью средств защищать объекты, важные для страны. 

"Это военные знают, как делать. 100-процентного рецепта какого-то нет, его не может быть. Потому что даже тот "[Железный] купол", который есть в Израиле, не сбивает 100% ракет. Мы должны понимать, что ракеты разные. Те, которые летят на Израиль, – примитивные ракеты, сделанные где-то в гаражах, там болванки с реактивным двигателем, начиненные взрывчаткой и запущенные в сторону "куда прилетит, туда прилетит". Там даже есть система, которая высчитывает баллистическую траекторию: если видят, что она летит где-то в пустыню, она ее просто пропускает, чтобы не тратить боеприпасы. У нас тут серьезные ракеты, которые по нам летят. И, по некоторым даже, я думаю, современные средства ПВО ни одной армии мира не смогут сработать. Те же ракеты С-300 – на короткую дальность с большой скоростью, которые в большинстве обстреливают Николаев, – их очень тяжело сбить. Поэтому полностью мы свое небо не закроем", – подчеркнул Костенко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от партнеров несколько разных систем ПВО, среди них – комплексы IRIS-T, а также NASAMS и Aspide. Анонсированы поставки ПВО Hawk. Также у Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

На данный момент система украинской ПВО уникальна, так как ее создали "из всего, что мы имеем", рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат 7 ноября. "Сил и средств, которые есть у нас сегодня, для защиты неба недостаточно. Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно современными", – подчеркнул Игнат.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Николаев, ПВО, оборона, Железный купол, война России против Украины, Роман Костенко
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