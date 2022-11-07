"Создали из всего, что имеем". В Воздушных силах рассказали об уникальности украинской ПВО

По словам Игната, защитить Украину от вражеских обстрелов очень трудно, так как территория страны одна из наибольших в Европе, при этом ей не хватает современных средств противовоздушной обороны. При этом Украина создала уникальную систему.
"Уникальность нашей противовоздушной обороны – это создание из всего, что мы имеем", – сказал Игнат.
По его словам, в украинскую систему ПВО входят переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех сил обороны, не только в Воздушных силах, мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, которые расставлены на опасных направлениях по всей территории Украины, истребительная авиация для перехвата дронов и крылатых ракет, а также зенитные ракетные войска, которые работают как на переднем крае, так и прикрывают большие города и важные государственные объекты.
"Сил и средств, которые есть у нас сегодня, для защиты неба недостаточно. Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно современными", – подчеркнул Игнат.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и Aspide.