"Создали из всего, что имеем". В Воздушных силах рассказали об уникальности украинской ПВО

По словам Игната, защитить Украину от вражеских обстрелов очень трудно, так как территория страны одна из наибольших в Европе, при этом ей не хватает современных средств противовоздушной обороны. При этом Украина создала уникальную систему.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны – это создание из всего, что мы имеем", – сказал Игнат.

По его словам, в украинскую систему ПВО входят переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех сил обороны, не только в Воздушных силах, мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, которые расставлены на опасных направлениях по всей территории Украины, истребительная авиация для перехвата дронов и крылатых ракет, а также зенитные ракетные войска, которые работают как на переднем крае, так и прикрывают большие города и важные государственные объекты.

"Сил и средств, которые есть у нас сегодня, для защиты неба недостаточно. Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно современными", – подчеркнул Игнат.