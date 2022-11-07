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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Создали из всего, что имеем". В Воздушных силах рассказали об уникальности украинской ПВО

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Юрий Игнат рассказал о системе противовоздушной обороны Украины
Юрий Игнат рассказал о системе противовоздушной обороны Украины
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали из всех доступных средств. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат 7 ноября на брифинге, который транслировал медиацентр "Укринформ".

По словам Игната, защитить Украину от вражеских обстрелов очень трудно, так как территория страны одна из наибольших в Европе, при этом ей не хватает современных средств противовоздушной обороны. При этом Украина создала уникальную систему.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны – это создание из всего, что мы имеем", – сказал Игнат.

По его словам, в украинскую систему ПВО входят переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех сил обороны, не только в Воздушных силах, мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, которые расставлены на опасных направлениях по всей территории Украины, истребительная авиация для перехвата дронов и крылатых ракет, а также зенитные ракетные войска, которые работают как на переднем крае, так и прикрывают большие города и важные государственные объекты.

"Сил и средств, которые есть у нас сегодня, для защиты неба недостаточно. Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно современными", – подчеркнул Игнат.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и Aspide.

Теги: ПВО, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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