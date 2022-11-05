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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины

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Зеленский отметил важность обеспечения полной защиты украинского неба
Зеленский отметил важность обеспечения полной защиты украинского неба
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Очень детально проанализировали ситуацию на передовой – по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Докладывали главнокомандующий, командующие, руководитель разведки, премьер-министр, министр обороны, руководитель пограничников. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", – рассказал Зеленский.

Также в ходе заседания ставки было очень детально проанализировано все, что касается поставок силам обороны, продолжил президент.

"Это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи. Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбивания стал больше, но есть еще над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем и дальше делать для этого все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/464743212422766/

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Теги: Украина, ПВО, военная помощь, боеприпасы, беспилотники, Владимир Зеленский, ПРО, война России против Украины, ракеты, президент, заседание, обращение, дрон-камикадзе
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