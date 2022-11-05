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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: У нас уже есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены

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Кулеба: В работе очень много вещей. Начиная с абсолютно безусловного приоритета систем противовоздушной обороны
Кулеба: В работе очень много вещей. Начиная с абсолютно безусловного приоритета – систем противовоздушной обороны
Фото: EPA

У Украины есть договоренности о системах противовоздушной обороны, которые пока не объявлены. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона 4 ноября, который транслировал канал "1+1".

"В работе очень много вещей. Начиная с абсолютно безусловного приоритета – систем противовоздушной обороны. И уже есть конкретные, но еще не объявленные договоренности, которые были достигнуты и президентом Украины, в его разговорах, и на уровне правительств с некоторыми странами. Есть вещи, которые прорабатываются на перспективу. По поводу противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся в стадии реализации. Когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это случится до конца года. По крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года", – сказал он.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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