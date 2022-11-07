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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗРК NASAMS и Aspide прибыли Украину – Минобороны

ЗРК NASAMS и Aspide значительно усилят украинскую армию, отметили в Минобороны
ЗРК NASAMS и Aspide значительно усилят украинскую армию, отметили в Минобороны
Фото: EPA

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и Aspide.

Об этом 7 ноября в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Смотрите, кто здесь! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели", – написал глава Минобороны.

Резников выразил благодарность партнерам Украины – Норвегии, Испании и США.

5 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины "в ближайшие недели".

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Об обучении 19-ти украинских военных в Сарагосе на ЗРК Aspide сообщали в минобороны Испании в начале октября.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Теги: США, Украина, Испания, Норвегия, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, небо, NASAMS
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