ЗРК NASAMS и Aspide прибыли Украину – Минобороны

ЗРК NASAMS и Aspide значительно усилят украинскую армию, отметили в Минобороны Фото: EPA

Об этом 7 ноября в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Смотрите, кто здесь! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели", – написал глава Минобороны.

Резников выразил благодарность партнерам Украины – Норвегии, Испании и США.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

5 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины "в ближайшие недели".