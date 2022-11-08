В Иране начались внутренние споры из-за поставок беспилотников России – СМИ

В частности, редактор иранской газеты Jomhouri Eslami Масих Мохаджери заявил, что Иран должен на официальном уровне посоветовать России соблюдать международное право, запретить РФ использовать иранские беспилотники, если они были поставлены до начала войны, и поддерживать более тесные отношения с Украиной. Его заявления широко растиражировались другими иранскими газетами.
Он также обратился к министру иностранных дел Ирана Хосейну Амирабдоллахиану с вопросом, почему там сразу не запретили использование иранских дронов и почему власти не прилагают усилий к тому, чтобы стать посредниками между Украиной и РФ. Мохаджери подчеркнул, что Иран мог бы быть посредником, не навредив своим отношениям с Россией.
Бывший посол Ирана в России Нематолла Изади предположил, что между МИД и военными не было должной коммуникации, поэтому во внешнеполитическом ведомстве ничего не знали о поставке дронов. По его мнению, иранские власти считали выгодной продажу дронов, но, "кажется, подверглись обманной операции со стороны России, которая совсем не служит нашим национальным интересам".
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран отправил в Россию новую партию из 200 дронов.