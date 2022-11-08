В Иране начались внутренние споры из-за поставок беспилотников России – СМИ

В частности, редактор иранской газеты Jomhouri Eslami Масих Мохаджери заявил, что Иран должен на официальном уровне посоветовать России соблюдать международное право, запретить РФ использовать иранские беспилотники, если они были поставлены до начала войны, и поддерживать более тесные отношения с Украиной. Его заявления широко растиражировались другими иранскими газетами.

Он также обратился к министру иностранных дел Ирана Хосейну Амирабдоллахиану с вопросом, почему там сразу не запретили использование иранских дронов и почему власти не прилагают усилий к тому, чтобы стать посредниками между Украиной и РФ. Мохаджери подчеркнул, что Иран мог бы быть посредником, не навредив своим отношениям с Россией.

Бывший посол Ирана в России Нематолла Изади предположил, что между МИД и военными не было должной коммуникации, поэтому во внешнеполитическом ведомстве ничего не знали о поставке дронов. По его мнению, иранские власти считали выгодной продажу дронов, но, "кажется, подверглись обманной операции со стороны России, которая совсем не служит нашим национальным интересам".