Азербайджанская диаспора Украины осудила Иран за поддержку России

"Мы решительно осуждаем политику государства под названием Иран, которое смыкается с агрессором как в событиях в регионе, так и в контексте агрессивной войны России против Украины. Заявляем, что Иран наряду с агрессором – Россией несет ответственность за гибель тысяч безвинных людей и изгнание с родных мест миллионов людей в Украине", – говорят участники объединения.
По их словам, на признание иранских лидеров в том, они продают РФ вооружение, должна быть адекватная международная реакция и соответствующие меры. Иначе Тегеран станет постоянным источником агрессии, в том числе для соседних стран.
В оттягивании подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, по мнению украинских азербайджанцев, наряду с Россией важную роль играет и Иран. Организация также обращает внимание на внутренние события в Иране, где грубо нарушаются права более 35 млн соотечественников.
"Молодых активистов из числа азербайджанцев бросают за решетку, убивают. Наши соотечественники, долгие годы лишенные элементарных национальных прав, лишены возможности получать образование и открывать медиа на родном языке, другие возможности социально-культурной жизни", – отмечается в заявлении.
В ОДАУ считают, что международное сообщество должно избавить цивилизованный мир от российско-иранской опасности. Там призвали организации азербайджанской диаспоры в других странах и городах присоединиться к заявлению.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".