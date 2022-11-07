Азербайджанская диаспора Украины осудила Иран за поддержку России

В ОДАУ считают, что международное сообщество должно избавить цивилизованный мир от российско-иранской опасности Фото: Об'єднана Діаспора Азербайджанців України / Facebook

"Мы решительно осуждаем политику государства под названием Иран, которое смыкается с агрессором как в событиях в регионе, так и в контексте агрессивной войны России против Украины. Заявляем, что Иран наряду с агрессором – Россией несет ответственность за гибель тысяч безвинных людей и изгнание с родных мест миллионов людей в Украине", – говорят участники объединения.

По их словам, на признание иранских лидеров в том, они продают РФ вооружение, должна быть адекватная международная реакция и соответствующие меры. Иначе Тегеран станет постоянным источником агрессии, в том числе для соседних стран.

В оттягивании подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, по мнению украинских азербайджанцев, наряду с Россией важную роль играет и Иран. Организация также обращает внимание на внутренние события в Иране, где грубо нарушаются права более 35 млн соотечественников.

"Молодых активистов из числа азербайджанцев бросают за решетку, убивают. Наши соотечественники, долгие годы лишенные элементарных национальных прав, лишены возможности получать образование и открывать медиа на родном языке, другие возможности социально-культурной жизни", – отмечается в заявлении.

В ОДАУ считают, что международное сообщество должно избавить цивилизованный мир от российско-иранской опасности. Там призвали организации азербайджанской диаспоры в других странах и городах присоединиться к заявлению.