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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Азербайджанская диаспора Украины осудила Иран за поддержку России

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В ОДАУ считают, что международное сообщество должно избавить цивилизованный мир от российско-иранской опасности
В ОДАУ считают, что международное сообщество должно избавить цивилизованный мир от российско-иранской опасности
Фото: Об'єднана Діаспора Азербайджанців України / Facebook

Иранское государство, поставляя оружие России для борьбы с Украиной, дает передышку агрессору, силы которого уже на исходе. Об этом идет речь в заявлении, распространенном 7 ноября пресс-службой Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ).

"Мы решительно осуждаем политику государства под названием Иран, которое смыкается с агрессором как в событиях в регионе, так и в контексте агрессивной войны России против Украины. Заявляем, что Иран наряду с агрессором – Россией несет ответственность за гибель тысяч безвинных людей и изгнание с родных мест миллионов людей в Украине", – говорят участники объединения.

По их словам, на признание иранских лидеров в том, они продают РФ вооружение, должна быть адекватная международная реакция и соответствующие меры. Иначе Тегеран станет постоянным источником агрессии, в том числе для соседних стран.

В оттягивании подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, по мнению украинских азербайджанцев, наряду с Россией важную роль играет и Иран. Организация также обращает внимание на внутренние события в Иране, где грубо нарушаются права более 35 млн соотечественников.

"Молодых активистов из числа азербайджанцев бросают за решетку, убивают. Наши соотечественники, долгие годы лишенные элементарных национальных прав, лишены возможности получать образование и открывать медиа на родном языке, другие возможности социально-культурной жизни", – отмечается в заявлении.

В ОДАУ считают, что международное сообщество должно избавить цивилизованный мир от российско-иранской опасности. Там призвали организации азербайджанской диаспоры в других странах и городах присоединиться к заявлению.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Теги: Россия, Украина, Иран, диаспора, Азербайджан, страна-агрессор
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