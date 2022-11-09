"Честный дипломатический словарь". Подоляк "расшифровал" призывы к переговорам с Россией

"Честный дипломатический словарь: "Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" – признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, потеря территорий. Может, хватит играть в эту словесную игру?" – написал Подоляк.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.