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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Честный дипломатический словарь". Подоляк "расшифровал" призывы к переговорам с Россией

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Подоляк предлагает прекратить "словесные игры" которые призваны якобы "приблизить" переговоры Украины с Россией
Подоляк предлагает прекратить "словесные игры" которые призваны якобы "приблизить" переговоры Украины с Россией
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 8 ноября в Twitter пояснил, что, с точки зрения Украины, скрывается за дипломатическими формулировками, при помощи которых руководство страны пытаются склонить к переговорам с государством-оккупантом Россией.

"Честный дипломатический словарь: "Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" – признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, потеря территорий. Может, хватит играть в эту словесную игру?" – написал Подоляк.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Украина, Кремль, оккупация, переговоры, аннексия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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