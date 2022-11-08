Подоляк: После освобождения Херсона Украина может дать России 72-96 часов на уход с оккупированной территории

Подоляк подчеркнул, что оккупанты должны покинуть территорию Украины, и только потом будут переговоры Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Есть официальная позиция, зафиксированная президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона, не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины (а это вся территория, включая оккупированные территории) не может существовать пророссийский анклав", – сказал он.

Советник главы АП подчеркнул, что "это не будет переговорной позицией, потому что вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров".

"Да, можно сказать, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск или Донецк, или часть запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда, безусловно, Украина может сказать: "Мы предлагаем вам в течение 72-х или 96-ти часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы", – объяснил Подоляк.

По его словам, такая позиция Украины может быть, "но все равно ключевое – российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины, и все, и после этого – любой переговорный процесс".

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