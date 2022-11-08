Подоляк: После освобождения Херсона Украина может дать России 72-96 часов на уход с оккупированной территории

"Есть официальная позиция, зафиксированная президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона, не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины (а это вся территория, включая оккупированные территории) не может существовать пророссийский анклав", – сказал он.
Советник главы АП подчеркнул, что "это не будет переговорной позицией, потому что вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров".
"Да, можно сказать, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск или Донецк, или часть запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда, безусловно, Украина может сказать: "Мы предлагаем вам в течение 72-х или 96-ти часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы", – объяснил Подоляк.
По его словам, такая позиция Украины может быть, "но все равно ключевое – российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины, и все, и после этого – любой переговорный процесс".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге страны.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.