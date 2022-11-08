ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: После освобождения Херсона Украина может дать России 72-96 часов на уход с оккупированной территории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк подчеркнул, что оккупанты должны покинуть территорию Украины, и только потом будут переговоры
Подоляк подчеркнул, что оккупанты должны покинуть территорию Украины, и только потом будут переговоры
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

В интервью "Радіо Свобода", которое опубликовано 8 ноября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос, может ли Украина начать переговоры с Россией "с позиций силы" после освобождения Херсона.

"Есть официальная позиция, зафиксированная президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона, не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины (а это вся территория, включая оккупированные территории) не может существовать пророссийский анклав", – сказал он.

Советник главы АП подчеркнул, что "это не будет переговорной позицией, потому что вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров".

"Да, можно сказать, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск или Донецк, или часть запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда, безусловно, Украина может сказать: "Мы предлагаем вам в течение 72-х или 96-ти часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы", – объяснил Подоляк.

По его словам, такая позиция Украины может быть, "но все равно ключевое – российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины, и все, и после этого – любой переговорный процесс".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге страны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Херсон, война, оккупация, переговоры, ВСУ, наступление, война России против Украины, Михаил Подоляк, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
Момоа завел поросенка
Момоа завел поросенка
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (161572)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (108408)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (84703)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (55055)
5
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (52812)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (44538)
7
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35579)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (34241)
 
 
 
 