Если Россия выиграет у Украины, то любая страна сможет атаковать другую – Подоляк

"Если проигрывает Украина и выигрывает Россия, то мир должен понять, что международного права как такового не существует, не существует арбитража. И тогда любая страна, особенно с авторитарной или тоталитарной составляющей, может атаковать другие страны и не будет за это никакой ответственности, если эта страна выиграет", – сказал он.
Подоляк назвал и вторую составляющую вопроса.
"Если Украина не выигрывает войну, а это переговорный процесс на условиях России сегодня, то есть ультимативное выполнение требований Российской Федерации, – то тогда, понятно, что, несмотря на большую и мощную помощь финансовую, экономическую, военную, консультативную со стороны стран НАТО (прежде всего США), – Россия победила. Вы понимаете, что тогда будет доказано? Что ВПК российский гораздо лучше, что Россия действительно имеет "вторую армию мира", Россия может диктовать условия и тому подобное", – объяснил он.
Советник главы ОП отметил, что "для США очень выгодно стоять рядом с Украиной, которая войну выиграет, потому что это будет свидетельствовать о том, что демократия как форма [правления], конкуренция, в том числе политическая, гораздо более действенна, чем любой авторитарный тип управления государством".
"Кроме того, если Украина выиграет, тогда всему миру будет понятно, что нельзя попирать международное, а тем более международное гуманитарное право. То есть нельзя использовать крылатые ракеты для принуждения другой страны что-нибудь подписать или не подписать", – заявил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. Также он намекал, что "защищая" аннексированные территории, Россия может применить ядерное оружие.
26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".
В американском Институте исследования войны полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.