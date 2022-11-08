Если Россия выиграет у Украины, то любая страна сможет атаковать другую – Подоляк

Подоляк считает, что если Россия победит, это будет означать, что она может диктовать условия Фото: ЕРА

"Если проигрывает Украина и выигрывает Россия, то мир должен понять, что международного права как такового не существует, не существует арбитража. И тогда любая страна, особенно с авторитарной или тоталитарной составляющей, может атаковать другие страны и не будет за это никакой ответственности, если эта страна выиграет", – сказал он.

Подоляк назвал и вторую составляющую вопроса.

"Если Украина не выигрывает войну, а это переговорный процесс на условиях России сегодня, то есть ультимативное выполнение требований Российской Федерации, – то тогда, понятно, что, несмотря на большую и мощную помощь финансовую, экономическую, военную, консультативную со стороны стран НАТО (прежде всего США), – Россия победила. Вы понимаете, что тогда будет доказано? Что ВПК российский гораздо лучше, что Россия действительно имеет "вторую армию мира", Россия может диктовать условия и тому подобное", – объяснил он.

Советник главы ОП отметил, что "для США очень выгодно стоять рядом с Украиной, которая войну выиграет, потому что это будет свидетельствовать о том, что демократия как форма [правления], конкуренция, в том числе политическая, гораздо более действенна, чем любой авторитарный тип управления государством".

"Кроме того, если Украина выиграет, тогда всему миру будет понятно, что нельзя попирать международное, а тем более международное гуманитарное право. То есть нельзя использовать крылатые ракеты для принуждения другой страны что-нибудь подписать или не подписать", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)