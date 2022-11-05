Зять Шойгу, сын Медведева и другие. Журналисты предложили пойти на войну родственникам российской элиты

Журналисты напомнили фразу, якобы сказанную одним из российских генералов во время войны в Чечне: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится".

32-летнему зятю министра обороны России Сергея Шойгу Алексею Столярову журналисты пытались дозвониться в то время, когда он летел на отдых в Непал. "Вопрос по поводу мобилизации Столяров прочитал, но ничего не ответил", отметили "Важные истории".

27-летний Илья Медведев, сын заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, "сказал, что повестка из военкомата ему не приходила".

33-летний Андрей Угнич, зять первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко (которого называли одним из преемников президента России Владимира Путина), "услышав вопрос об отношении к мобилизации, бросил трубку".

По словам журналистов, так же поступили и сыновья еще одного замглавы администрации президента Алексея Громова, – 30-летний Алексей и 27-летний Данила.

О готовности отправиться воевать заявил 39-летний Александр Колокольцев, сын главы МВД России Владимира Колокольцева. "Я как патриот и гражданин своего государства всегда буду идти на его защиту. Если меня призовут и мобилизуют, я ответственно отнесусь и призовусь на фронт. Я не исключаю, что так и случится", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)