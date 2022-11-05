Зять Шойгу, сын Медведева и другие. Журналисты предложили пойти на войну родственникам российской элиты

Журналисты напомнили фразу, якобы сказанную одним из российских генералов во время войны в Чечне: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится".
32-летнему зятю министра обороны России Сергея Шойгу Алексею Столярову журналисты пытались дозвониться в то время, когда он летел на отдых в Непал. "Вопрос по поводу мобилизации Столяров прочитал, но ничего не ответил", отметили "Важные истории".
27-летний Илья Медведев, сын заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, "сказал, что повестка из военкомата ему не приходила".
33-летний Андрей Угнич, зять первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко (которого называли одним из преемников президента России Владимира Путина), "услышав вопрос об отношении к мобилизации, бросил трубку".
По словам журналистов, так же поступили и сыновья еще одного замглавы администрации президента Алексея Громова, – 30-летний Алексей и 27-летний Данила.
О готовности отправиться воевать заявил 39-летний Александр Колокольцев, сын главы МВД России Владимира Колокольцева. "Я как патриот и гражданин своего государства всегда буду идти на его защиту. Если меня призовут и мобилизуют, я ответственно отнесусь и призовусь на фронт. Я не исключаю, что так и случится", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.