"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины

"Меня очень часто спрашивают, что конкретно означает "победа Украины". Что это – разгром российской армии и оккупация России от Калининграда до Сахалина? Победный марш украинских войск по Красной площади в Москве? Капитуляция, подписанная в Кремле? В этом вопросе часто звучит ирония и скрытая насмешка. Мол, страна так велика, что никак не получится ее победить. [...] Россия выиграть эту войну никогда не сможет. Положение на фронтах для ее войск лишь ухудшается, с каждым днем растет превосходство украинской армии в качестве вооружения, международная изоляция России усиливается, поддержка войны россиянами падает с растущим количеством недавно мобилизованных и быстро погибших", – написал он.

Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".

В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".