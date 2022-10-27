"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России

"В соцсетях вижу очень много злорадства в адрес Ксении. Я лично злорадства не разделяю. И не потому, что мы очень давно и близко знакомы. Мне грустно, что уничтожают последний островок настоящей медийной жизни. Сама Ксения делала достойные журналистские работы. Да, она пыталась играть между всеми, "сидеть на двух стульях", как это казалось возможным еще совсем недавно. Но времена изменились. В условиях войны и последовательного уничтожения остатков гражданского общества в России любой, кто вынужден бежать от преследований, заслуживает поддержки. Ксения бежит от сфабрикованного против нее уголовного дела – это очевидно. И, кажется, еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться", – написал Роднянский.

Контекст:

26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве.

Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы".

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится он и ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, не сообщается.

После того, как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту Израиля. О том, что Собчак получила паспорт Израиля, российские СМИ сообщили еще весной 2021 года. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка опровергла информацию, что она является гражданкой Израиля.

Собчак называют крестницей Путина. Сама она это опровергла в 2019 году, заявив, что Путин был просто близок с ее отцом, бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Он, как член команды Собчака, также присутствовал на его похоронах.